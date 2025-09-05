한국 정부는 조지아주에 위치한 배터리 공장에서 미국 이민 당국이 대규모 단속을 벌여 자국민 여러 명을 구금한 데 대해 비판하며, 법 집행 과정에서 자국민과 투자자의 '정당한 권리와 이익'이 침해되어서는 안 된다고 경고했습니다.

금요일, 외교부 대변인 이재웅은 기자들에게 "한국으로서는 투자자의 경제 활동과 국민의 정당한 권리와 이익이 미국의 법 집행 과정에서 부당하게 침해되어서는 안 된다"고 밝혔습니다.

그는 이어 "우리는 미국 대사관에 우려와 유감을 전달했으며, 현장에 외교 인력을 파견해 태스크포스를 구성했다"고 덧붙였습니다.

‘450명의 ‘불법 체류자’가 구금되다’

목요일, 미국 이민세관단속국(ICE)은 현대자동차그룹과 LG에너지솔루션의 합작 투자로 설립된 조지아주의 한 한국 기업 배터리 공장을 급습했습니다. 이 대변인은 "여러 명의 한국 국민이 구금되었다"고 확인했습니다.

미국 주류·담배·화기단속국(ATF)은 약 450명의 '불법 체류자'가 구금되었다고 밝혔습니다. 한국의 연합뉴스는 외교 소식을 인용해 이 중 300명 이상이 한국 국적자라고 보도했습니다.

관련 기업들은 신중한 반응을 보였습니다. 현대자동차그룹은 논평을 거부했으며, LG에너지솔루션은 "상황을 면밀히 주시하며 관련 세부 사항을 수집 중"이라고 밝혔습니다.