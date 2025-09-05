아시아
4분 읽기
한국, 미국 배터리 공장 급습 사건에서 자국민 구금에 항의
미국 이민국 요원들이 조지아주에 있는 현대-LG 배터리 공장을 단속하여 한국 국적자를 포함한 수백 명의 노동자를 구금한 후, 서울은 외교적 항의를 제기했다.
한국, 미국 배터리 공장 급습 사건에서 자국민 구금에 항의
한국은 주한 미국대사관에 우려와 유감을 전달하고 현장에 외교관들을 파견하여 태스크포스를 구성했다. / AP
2025년 9월 5일

한국 정부는 조지아주에 위치한 배터리 공장에서 미국 이민 당국이 대규모 단속을 벌여 자국민 여러 명을 구금한 데 대해 비판하며, 법 집행 과정에서 자국민과 투자자의 '정당한 권리와 이익'이 침해되어서는 안 된다고 경고했습니다.

금요일, 외교부 대변인 이재웅은 기자들에게 "한국으로서는 투자자의 경제 활동과 국민의 정당한 권리와 이익이 미국의 법 집행 과정에서 부당하게 침해되어서는 안 된다"고 밝혔습니다.

그는 이어 "우리는 미국 대사관에 우려와 유감을 전달했으며, 현장에 외교 인력을 파견해 태스크포스를 구성했다"고 덧붙였습니다.

‘450명의 ‘불법 체류자’가 구금되다’

목요일, 미국 이민세관단속국(ICE)은 현대자동차그룹과 LG에너지솔루션의 합작 투자로 설립된 조지아주의 한 한국 기업 배터리 공장을 급습했습니다. 이 대변인은 "여러 명의 한국 국민이 구금되었다"고 확인했습니다.

미국 주류·담배·화기단속국(ATF)은 약 450명의 '불법 체류자'가 구금되었다고 밝혔습니다. 한국의 연합뉴스는 외교 소식을 인용해 이 중 300명 이상이 한국 국적자라고 보도했습니다.

관련 기업들은 신중한 반응을 보였습니다. 현대자동차그룹은 논평을 거부했으며, LG에너지솔루션은 "상황을 면밀히 주시하며 관련 세부 사항을 수집 중"이라고 밝혔습니다.

추천

"우리의 최우선 과제는 항상 직원과 파트너의 안전과 복지입니다. 우리는 관련 당국과 전적으로 협력할 것입니다"라고 덧붙였습니다.

관련TRT Global - 트럼프, 한국과의 무역 협정 체결 발표: 15% 관세 포함

대규모 투자 이후의 단속

이번 단속은 한국이 미국과의 무역 관계를 강화하고 관세를 피하기 위해 대규모 투자를 단행한 가운데 발생했습니다.

지난 7월, 한국은 도널드 트럼프 대통령의 관세 위협을 완화하기 위해 미국에 3,500억 달러의 투자를 약속했습니다.

한국의 자동차 제조업체와 전자 대기업들은 미국 전역에 새로운 공장을 설립하기 위해 수십억 달러를 투자했으며, 전기차 생산의 핵심인 조지아 배터리 공장도 그 중 하나입니다.

출처:TRT World and Agencies
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us