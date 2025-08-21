미 국무부는 이스라엘과 가자에 대한 정책과 관련된 트럼프 행정부의 입장을 작성한 언론 담당자를 해고했습니다. 이는 예루살렘 주재 미국 대사관의 불만 제기 이후 이루어진 조치입니다.
관계자들은 근동국에서 일하는 계약자인 샤헤드 고레이시가 트럼프 행정부 정책에 대한 그의 충성심에 의문이 제기된 지난주 두 건의 사건 이후 주말에 해고되었다고 밝혔습니다
이란계 미국인인 고레이시는 수요일, 악명 높은 우익 성향의 로라 루머에 의해 해고된 후에도 표적이 되었는데, 루머는 그가 중동 정책에 대해 행정부의 입장을 완전히 지지하지 않았다고 비난했습니다.
고레이시와 두 명의 현직 미국 관계자에 따르면, 고레이시는 지난주 AP 통신의 질문에 대한 답변 초안을 작성하면서 예루살렘 주재 미국 대사관의 고위 관계자와 마코 루비오 국무장관의 최고 보좌관들의 분노를 샀습니다. 질문은 이스라엘과 남수단 간의 가자 내 팔레스타인 주민들의 남수단으로 강제 이주 가능성에 대한 논의와 관련된 것이었습니다.
초안 답변에는 미국이 가자 팔레스타인 주민의 강제 이주를 지지하지 않는다는 내용이 포함되어 있었으며, 이는 도널드 트럼프 대통령과 그의 특사 스티브 위트코프가 반복적으로 언급한 바 있습니다.
그러나 고레이시와 관계자들에 따르면, 이 문구는 예루살렘 주재 미국 대사관에 의해 거부되었고, 이는 워싱턴에서 정책에 대한 의문을 불러일으켰습니다. 관계자들은 내부 인사 변동에 대해 논의하기 위해 익명을 조건으로 발언했습니다.
고레이시는 또한 대사관에서 점령된 웨스트뱅크를 일부 우익 이스라엘 관리들이 선호하는 팔레스타인 영토의 성경적 명칭인 '유대와 사마리아'라고 언급한 대사관의 성명에 대해 의문을 제기했다고 밝혔습니다. 마이크 허커비 주 이스라엘 미국 대사도 웨스트뱅크를 '유대와 사마리아'로 부르는 것을 여러 차례 지지한 바 있습니다.
갑작스러운 표적
이번 축출은 트럼프 행정부가 가자의 집단 학살에서 이스라엘에 대한 압도적인 지지를 제공하는 외교 정책 접근 방식을 포함하여 대통령과 그의 목표에 대한 충성심을 보장하기 위해 얼마나 많은 노력을 기울였는지 보여줍니다.
고레이시는 "헌신적이고 근면한 많은 동료들과 긴밀히 협력했음에도 불구하고, 지난주 예루살렘 대사관 7층과 고위 관리들의 반감을 산 두 가지 사건 이후 표적이 되었다. 당시 트럼프 대통령과 위트코프 특사가 주장했듯이 가자 내 팔레스타인인들의 강제 이주에 반대한다는 입장을 밝히고, 유대와 사마리아라는 언급을 삭제한 것이 그 이유였다"고 덧붙였습니다. 고레이시는 국무부 고위 지도자들의 사무실이 있는 층을 언급하며 말했습니다.
"이 두 가지 모두 과거 고위급에서 일관되게 승인된 내용이었기 때문에, 왜 갑자기 직접적인 설명도 없이 표적이 되었는지, 그리고 우리의 이스라엘-팔레스타인 정책이 민족 청소에 반대하는 어떠한 입장도 취하지 않으려는 의지를 포함하여 더욱 악화될 것인지에 대한 의문이 제기된다. 미래는 암울해 보인다"고 그는 말했습니다.
이번 해고는 워싱턴 포스트에 의해 처음 보도되었습니다.
루머의 개입
루머는 수요일 고레이시의 국무부 해고에 자신이 관여했다고 주장했습니다. 그녀는 그가 친이란 단체와 연관되어 있다고 말했고, 고레이시는 이를 부인했습니다.
루머는 "미 국무부가 샤헤드 고레이시를 해고했음을 단독으로 확인할 수 있다. 그는 지하디스트이자 트럼프에 극도로 반대하는 직원으로, 국무부 근동국(NEA)에서 친이란 정권의 대리인으로 활동해왔다"고 X에서 주장했습니다.
이는 국무부가 루머의 명령을 받은 것으로 보이는 첫 사례가 아닙니다.
며칠 전, 국무부는 가자 출신 사람들에 대한 방문 비자 발급을 검토 중단한다고 발표했는데, 이는 루머가 소셜 미디어에 가자에서 온 아이들이 미국에서 의료 치료를 받기 위해 도착한 영상을 게시하고 그들이 어떻게 비자를 받았는지 의문을 제기한 직후였습니다.
그녀는 미국에서 치료를 받으려는 팔레스타인 아이들이 난민이라고 증거 없이 주장했습니다. 자선 단체 HEAL Palestine은 난민 프로그램을 운영하지 않는다고 부인했습니다.
이번 주 행정부는 또한 루머가 최근 강조한 트럼프에 대한 비판적인 2019년 서한에 서명한 많은 사람들을 포함하여 현직 및 전직 국가 안보 관계자 37명에 대한 보안 허가를 취소했습니다.