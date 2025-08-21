미 국무부는 이스라엘과 가자에 대한 정책과 관련된 트럼프 행정부의 입장을 작성한 언론 담당자를 해고했습니다. 이는 예루살렘 주재 미국 대사관의 불만 제기 이후 이루어진 조치입니다.

관계자들은 근동국에서 일하는 계약자인 샤헤드 고레이시가 트럼프 행정부 정책에 대한 그의 충성심에 의문이 제기된 지난주 두 건의 사건 이후 주말에 해고되었다고 밝혔습니다

이란계 미국인인 고레이시는 수요일, 악명 높은 우익 성향의 로라 루머에 의해 해고된 후에도 표적이 되었는데, 루머는 그가 중동 정책에 대해 행정부의 입장을 완전히 지지하지 않았다고 비난했습니다.

고레이시와 두 명의 현직 미국 관계자에 따르면, 고레이시는 지난주 AP 통신의 질문에 대한 답변 초안을 작성하면서 예루살렘 주재 미국 대사관의 고위 관계자와 마코 루비오 국무장관의 최고 보좌관들의 분노를 샀습니다. 질문은 이스라엘과 남수단 간의 가자 내 팔레스타인 주민들의 남수단으로 강제 이주 가능성에 대한 논의와 관련된 것이었습니다.

초안 답변에는 미국이 가자 팔레스타인 주민의 강제 이주를 지지하지 않는다는 내용이 포함되어 있었으며, 이는 도널드 트럼프 대통령과 그의 특사 스티브 위트코프가 반복적으로 언급한 바 있습니다.

그러나 고레이시와 관계자들에 따르면, 이 문구는 예루살렘 주재 미국 대사관에 의해 거부되었고, 이는 워싱턴에서 정책에 대한 의문을 불러일으켰습니다. 관계자들은 내부 인사 변동에 대해 논의하기 위해 익명을 조건으로 발언했습니다.

고레이시는 또한 대사관에서 점령된 웨스트뱅크를 일부 우익 이스라엘 관리들이 선호하는 팔레스타인 영토의 성경적 명칭인 '유대와 사마리아'라고 언급한 대사관의 성명에 대해 의문을 제기했다고 밝혔습니다. 마이크 허커비 주 이스라엘 미국 대사도 웨스트뱅크를 '유대와 사마리아'로 부르는 것을 여러 차례 지지한 바 있습니다.

갑작스러운 표적

이번 축출은 트럼프 행정부가 가자의 집단 학살에서 이스라엘에 대한 압도적인 지지를 제공하는 외교 정책 접근 방식을 포함하여 대통령과 그의 목표에 대한 충성심을 보장하기 위해 얼마나 많은 노력을 기울였는지 보여줍니다.