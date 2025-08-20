마이크로소프트 본사에서 직원들과 활동가들이 이스라엘 군과의 관계를 단절하라는 요구를 하며 시위를 벌였습니다.

이들은 레드먼드에 위치한 이스트 캠퍼스 플라자에 모여 이를 '순교한 팔레스타인 어린이들의 광장'으로 명명하고, 가자에서의 전쟁 범죄에 대한 회사의 공모를 강조하기 위해 캠프를 설치했다고 가디언이 보도했습니다.

이번 행동은 '노 테크 포 아파르트헤이트'라는 노동자 및 옹호 단체 연합에 의해 조직되었으며, 이들은 '아파르트헤이트에 대한 애저는 없다'라는 슬로건을 내세웠습니다. 이는 마이크로소프트의 클라우드 컴퓨팅 서비스인 애저를 지칭한 것입니다.

시위대는 텐트와 배너, 협상 테이블을 설치하고 회사 경영진에게 대화를 요청했습니다.

이들은 '우리는 이스라엘의 집단학살 기계의 톱니바퀴가 되지 않을 것이다: 노동자 인티파다를 위한 호소'라는 제목의 공개 서한과 선언문을 통해 직원들에게 항의, 파업, 그리고 이스라엘 정부 및 군과의 모든 계약이 종료될 때까지 행동에 나설 것을 촉구했습니다.

이번 시위는 2024년 초부터 시작된 내부 반발의 가장 가시적인 확산으로 평가됩니다.

이전에는 CEO 사티아 나델라와 AI 책임자 무스타파 술레이만의 연설을 포함한 마이크로소프트 행사에서 방해 행위가 있었습니다.