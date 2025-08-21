이스라엘 군이 점령된 웨스트뱅크에 있는 63개의 팔레스타인 고고학 유적지를 '이스라엘 유산지'로 선언했다고 팔레스타인 연구소가 밝혔습니다. 이는 국제법을 명백히 위반하고 국제적 의무를 노골적으로 저버리는 행위로 간주됩니다.

이는 비정부기구인 예루살렘 응용연구소(ARIJ)가 수요일 발표한 보고서 '나블루스 주의 고고학 유적지: 이스라엘 몰수 계획의 공개 무대'에서 언급되었으며, 아나돌루 통신사가 이를 검토했습니다.

보고서에 따르면, 이스라엘 군 산하 민정 책임자인 모티 알모즈 준장이 서명한 군사 명령이 포함된 소책자에 따라 점령된 웨스트뱅크의 63개 유적지가 '이스라엘 역사 및 고고학 유적지'로 분류되었습니다.

보고서는 이 중 59개 유적지가 나블루스 주에, 3개는 라말라 주에, 1개는 살피트 주에 위치해 있다고 밝혔습니다.

보고서는 이스라엘이 점령된 웨스트뱅크의 팔레스타인 고고학 유적지를 겨냥하는 것은 "단순한 행정적 또는 법적 형식에 불과한 것이 아니라 팔레스타인 유산을 몰수하려는 체계적인 정책의 일부"라고 주장했습니다.

이는 "대부분의 대상 유적지가 이스라엘 전초기지, 정착촌 또는 기타 식민지 유적지, 특히 나블루스 주 인근에 위치해 있기 때문에 이스라엘의 서사에 맞춰 팔레스타인 유산 정체성을 재구성하는 것"의 일환이라고 덧붙였습니다.

보고서는 "이러한 팔레스타인 고고학 및 역사적 유적지를 '이스라엘'로 분류하는 것은 국제법을 명백히 위반하고 국제적 의무에 대한 노골적인 위반 행위이며, 팔레스타인 민족 정체성에 직접적인 위협을 가한다"고 강조했습니다.