이스라엘 군이 점령된 웨스트뱅크에 있는 63개의 팔레스타인 고고학 유적지를 '이스라엘 유산지'로 선언했다고 팔레스타인 연구소가 밝혔습니다. 이는 국제법을 명백히 위반하고 국제적 의무를 노골적으로 저버리는 행위로 간주됩니다.
이는 비정부기구인 예루살렘 응용연구소(ARIJ)가 수요일 발표한 보고서 '나블루스 주의 고고학 유적지: 이스라엘 몰수 계획의 공개 무대'에서 언급되었으며, 아나돌루 통신사가 이를 검토했습니다.
보고서에 따르면, 이스라엘 군 산하 민정 책임자인 모티 알모즈 준장이 서명한 군사 명령이 포함된 소책자에 따라 점령된 웨스트뱅크의 63개 유적지가 '이스라엘 역사 및 고고학 유적지'로 분류되었습니다.
보고서는 이 중 59개 유적지가 나블루스 주에, 3개는 라말라 주에, 1개는 살피트 주에 위치해 있다고 밝혔습니다.
보고서는 이스라엘이 점령된 웨스트뱅크의 팔레스타인 고고학 유적지를 겨냥하는 것은 "단순한 행정적 또는 법적 형식에 불과한 것이 아니라 팔레스타인 유산을 몰수하려는 체계적인 정책의 일부"라고 주장했습니다.
이는 "대부분의 대상 유적지가 이스라엘 전초기지, 정착촌 또는 기타 식민지 유적지, 특히 나블루스 주 인근에 위치해 있기 때문에 이스라엘의 서사에 맞춰 팔레스타인 유산 정체성을 재구성하는 것"의 일환이라고 덧붙였습니다.
보고서는 "이러한 팔레스타인 고고학 및 역사적 유적지를 '이스라엘'로 분류하는 것은 국제법을 명백히 위반하고 국제적 의무에 대한 노골적인 위반 행위이며, 팔레스타인 민족 정체성에 직접적인 위협을 가한다"고 강조했습니다.
이스라엘 정착촌 사용을 위한 전환
ARIJ는 "이스라엘 점령 당국이 점령된 웨스트뱅크의 2,400개 이상의 팔레스타인 고고학 유적지를 이스라엘 유적으로 분류했다"고 덧붙였습니다.
보고서는 이스라엘 당국이 특정 지역을 '보호 및 보존'이 필요한 지역으로 선언하면서도 실제로는 "유산 보존이라는 명목으로 광범위한 팔레스타인 땅을 몰수하는 데 사용된다"고 지적했습니다.
'이후 이러한 지역 중 다수가 이스라엘 정착촌, 전초기지, 군사 시설뿐만 아니라 이스라엘 정착민과 방문객에게만 이익이 되는 관광 및 레크리에이션 시설로도 전환된다'고 보고서는 덧붙였습니다.
팔레스타인 보고서에 따르면, 2024년 말까지 점령된 웨스트뱅크 내 불법 정착민 수는 약 77만 명에 달하며, 이는 180개의 정착촌과 256개의 전초기지에 분포되어 있습니다. 이 중 138개는 농업 및 목축 전초기지로 분류됩니다.
팔레스타인 보건부에 따르면, 2023년 10월 이후 웨스트뱅크에서 이스라엘 군과 불법 정착민에 의해 최소 1,014명의 팔레스타인인이 사망하고 7,000명 이상이 부상을 입었습니다.
지난 7월 국제사법재판소는 자문 의견에서 이스라엘의 팔레스타인 영토 점령이 불법이라고 선언하며 웨스트뱅크와 동예루살렘의 모든 불법 정착촌 철수를 촉구했습니다.