가자 전쟁
이스라엘, 가자 자이툰에서 3일 만에 300채 이상의 주택 파괴
민방위대에 따르면 철거 작업은 다층 건물을 대상으로 진행되었으며, 잔해 아래 사상자가 발생했다.
이스라엘군 참모총장 에얄 자미르가 가자 점령 개념을 승인했다. / AP
2025년 8월 14일

이스라엘 군은 지난 사흘간 가자 자이툰 지역에서 300채 이상의 주택을 철거했으며, 민방위 당국은 이를 민간 주거 지역을 의도적으로 겨냥한 것이라고 설명했습니다.

가자 민방위대의 대변인 마흐무드 바살은 수요일 이스라엘 군이 자이툰에서 대규모 공격을 감행했으며, 특히 5층 이상 건물에 집중했다고 전했습니다.

그는 사용된 폭발물이 주변 구조물의 붕괴를 초래했으며, 일부 주택은 주민들이 안에 있는 상태에서 파괴되었다고 밝혔습니다.

“철거는 사전 경고 없이 이루어졌으며, 격렬한 폭격으로 인해 구조대가 부상자들에게 접근하는 것이 불가능했습니다,”라고 바살은 말했습니다.

가자 중부에 위치한 자이툰 지역은 이번 대학살 동안 이스라엘의 반복적인 공격을 받아왔습니다.

이번 철거는 팔레스타인 관리들이 이스라엘이 엔클레이브에서 인구 감소와 민간 기반 시설 파괴를 목적으로 진행 중인 점령 계획의 일환이라고 설명하는 것의 일부입니다.

민방위 대원들은 계속되는 폭격으로 인해 많은 현장에 접근하는 데 어려움을 겪고 있으며, 사람들이 잔해 아래에 갇혀 있을 수 있다는 우려가 커지고 있다고 보고했습니다.

목격자들은 자이툰 지역의 일부에서 전체 블록이 완전히 파괴되었다고 전했습니다.

이스라엘의 가자 집단학살

2023년 10월에 시작된 이스라엘의 가자 대학살로 인해 현지 보건 당국에 따르면 61,700명 이상의 팔레스타인인이 사망했으며, 이 중 거의 절반이 여성과 어린이입니다.

주택 파괴로 인해 수십만 명의 이재민이 발생했으며, 많은 사람들이 과밀한 텐트나 손상된 건물에서 피난 생활을 하고 있습니다.

국제형사재판소는 지난해 11월, 가자에서의 전쟁범죄와 반인도적 범죄 혐의로 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 요아브 갈란트 전 국방부 장관에 대해 체포 영장을 발부했습니다.

이스라엘은 또한 국제사법재판소에서 집단학살 혐의로 소송을 받고 있습니다.

국제 인도주의 단체들은 이스라엘의 대규모 민간 재산 파괴가 집단 처벌과 민간 기반 시설을 겨냥하는 것을 금지하는 국제법을 위반한다고 거듭 경고해왔습니다.

출처:AA
