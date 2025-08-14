이스라엘 군은 지난 사흘간 가자 자이툰 지역에서 300채 이상의 주택을 철거했으며, 민방위 당국은 이를 민간 주거 지역을 의도적으로 겨냥한 것이라고 설명했습니다.

가자 민방위대의 대변인 마흐무드 바살은 수요일 이스라엘 군이 자이툰에서 대규모 공격을 감행했으며, 특히 5층 이상 건물에 집중했다고 전했습니다.

그는 사용된 폭발물이 주변 구조물의 붕괴를 초래했으며, 일부 주택은 주민들이 안에 있는 상태에서 파괴되었다고 밝혔습니다.

“철거는 사전 경고 없이 이루어졌으며, 격렬한 폭격으로 인해 구조대가 부상자들에게 접근하는 것이 불가능했습니다,”라고 바살은 말했습니다.

가자 중부에 위치한 자이툰 지역은 이번 대학살 동안 이스라엘의 반복적인 공격을 받아왔습니다.

이번 철거는 팔레스타인 관리들이 이스라엘이 엔클레이브에서 인구 감소와 민간 기반 시설 파괴를 목적으로 진행 중인 점령 계획의 일환이라고 설명하는 것의 일부입니다.

민방위 대원들은 계속되는 폭격으로 인해 많은 현장에 접근하는 데 어려움을 겪고 있으며, 사람들이 잔해 아래에 갇혀 있을 수 있다는 우려가 커지고 있다고 보고했습니다.