이스라엘이 가자시티 서부 알시파 병원 근처 기자 텐트를 겨냥한 공습으로 알자지라 기자 5명을 암살했습니다.
카타르에 본사를 둔 채널은 가자 알시파 의료 단지의 소장의 말을 인용해 “알자지라 기자 아나스 알샤리프와 모하메드 크라이케가 이스라엘의 공습으로 텐트에서 순교했다”고 전했습니다.
알자지라는 또한 일요일에 알자지라 아랍어 기자 모하메드 크라이케와 두 명의 카메라맨 이브라힘 자헤르, 모하메드 누팔이 공습으로 사망했다고 확인했습니다.
“알자지라 아랍어 기자 아나스 알샤리프와 모하메드 크라이케가 가자지구에서 이스라엘의 공격으로 사망했으며, 카메라맨 이브라힘 자헤르와 모하메드 누팔도 함께 사망했다”고 알자지라는 밝혔습니다.
이스라엘은 또한 해당 기자를 암살했다고 확인하며, 그가 하마스 세포의 수장이었다는 근거 없는 주장을 내놓았습니다.
암살되기 직전, 가자에서 이스라엘의 집단 학살을 초반부터 보도해온 알샤리프는 자신의 생명을 앗아간 공습을 보도한 것으로 보입니다.
“끊임없는 폭격… 두 시간 동안 이스라엘의 공격이 가자시티에서 격화되었습니다,”라고 알샤리프는 자신의 X 계정에 밝혔습니다.
잠시 후, 알자지라가 이를 확인하기 전에 다른 기자들이 그의 사망 소식을 전했습니다.
알샤리프의 마지막 메시지
그의 사망 이후, 그의 X 계정 관리자들은 그의 유언을 게시했으며, 그는 알라에게 자신을 순교자 중 하나로 받아들이고 과거의 죄를 용서해달라고 기도했습니다.
“제 소망은 알라께서 제 생명을 연장시켜 가족과 사랑하는 이들과 함께 원래 고향인 점령된 아스칼론, ‘마즈달’로 돌아가는 것이었습니다. 그러나 알라의 뜻이 이루어졌고, 그의 명령이 실현되었습니다,”라고 알샤리프는 유언에서 밝혔습니다.
“저는 모든 고통의 세부 사항을 겪었고, 상실과 슬픔을 거듭 맛보았습니다. 하지만 저는 진실을 왜곡하거나 날조하지 않고 그대로 전달하는 데 하루도 주저하지 않았습니다. 이는 알라께서 침묵한 자들, 우리의 죽음을 받아들인 자들, 우리의 숨을 포위한 자들, 그리고 우리의 아이들과 여성들의 유해에도 무감각한 자들을 증언하시기를 바라는 마음에서였습니다.”
그는 유언에서 아랍과 무슬림 세계에 팔레스타인과 그 국민을 맡기며, 침묵하지 말고 팔레스타인인들을 해방시키는 다리가 되어줄 것을 촉구했습니다.
그는 또한 어머니, 아내, 아들, 딸을 포함한 그의 가족을 세상에 맡겼습니다.
“가자를 잊지 말아주세요… 그리고 저를 용서와 수용을 위한 여러분의 의로운 기도에서 잊지 말아주세요,”라고 알샤리프는 말했습니다.
알샤리프를 암살한 공습은 다른 6명을 사망하게 했으며, 그 중 5명은 기자였습니다.
이 5명의 기자 암살로 인해 2023년 말부터 가자에서 이스라엘의 대학살로 사망한 기자 수는 237명에 이르렀습니다.