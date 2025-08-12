이스라엘이 가자시티 서부 알시파 병원 근처 기자 텐트를 겨냥한 공습으로 알자지라 기자 5명을 암살했습니다.

카타르에 본사를 둔 채널은 가자 알시파 의료 단지의 소장의 말을 인용해 “알자지라 기자 아나스 알샤리프와 모하메드 크라이케가 이스라엘의 공습으로 텐트에서 순교했다”고 전했습니다.

알자지라는 또한 일요일에 알자지라 아랍어 기자 모하메드 크라이케와 두 명의 카메라맨 이브라힘 자헤르, 모하메드 누팔이 공습으로 사망했다고 확인했습니다 .

“알자지라 아랍어 기자 아나스 알샤리프와 모하메드 크라이케가 가자지구에서 이스라엘의 공격으로 사망했으며, 카메라맨 이브라힘 자헤르와 모하메드 누팔도 함께 사망했다”고 알자지라는 밝혔습니다.

이스라엘은 또한 해당 기자를 암살했다고 확인하며, 그가 하마스 세포의 수장이었다는 근거 없는 주장을 내놓았습니다.

암살되기 직전, 가자에서 이스라엘의 집단 학살을 초반부터 보도해온 알샤리프는 자신의 생명을 앗아간 공습을 보도한 것으로 보입니다.

“끊임없는 폭격… 두 시간 동안 이스라엘의 공격이 가자시티에서 격화되었습니다,”라고 알샤리프는 자신의 X 계정에 밝혔습니다.

잠시 후, 알자지라가 이를 확인하기 전에 다른 기자들이 그의 사망 소식을 전했습니다.