일본과 대한민국은 이스라엘이 가자에서 군사 작전을 확대하려는 조치에 대해 깊은 "우려"를 표명하며, 이 지역을 완전히 점령하려는 결정에 반대했다.

양국의 발언은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 가자시티를 완전히 점령하려는 계획을 이스라엘 안보 내각이 금요일에 승인한 후에 나왔다.

다케시 이와야 일본 외무상은 토요일 “이번 결정으로 인해 이미 심각한 가자의 인도주의적 상황이 더욱 악화될 것을 일본은 강력히 우려하고 있다”고 밝혔다.

외무부 웹사이트 성명에 따르면 이와야 외무상은 모든 당사국이 휴전 달성을 위한 협상을 지속할 것을 촉구하면서 도쿄는 “이 계획과 같이 양국 방안 실현을 저해하는 어떠한 행동에도 반대한다”고 언급했다.

이와야 외무상은 이스라엘에 인도주의적 위기 종식을 위한 조치를 촉구하며, 가자의 인도주의적 상황 개선이 시급하다고 덧붙였다.

또한, 대한민국 외교부는 성명을 통해 "인도적 위기에 처한 가자지구의 상황이 더욱 악화될 가능성에 대해 심각한 우려를 표명한다"고 밝혔다.