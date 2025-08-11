2025년 8월 11일
UEFA는 그가 팔레스타인 가자에서 인도주의적 지원을 기다리던 중 이스라엘에 의해 사망했다는 사실을 언급하지 않았습니다. 알-오베이드는 '팔레스타인 펠레'로 알려져 있습니다.
UEFA는 8월 9일 X에 짧은 게시글을 통해 전 국가대표 선수를 '가장 어두운 시기에도 수많은 어린이들에게 희망을 준 재능'이라고 칭했습니다.
살라는 해당 트윗에 답글을 달아 "그가 어떻게, 어디에서, 왜 죽었는지 알려주시겠습니까?"라고 물었습니다.
팔레스타인 축구 협회는 41세의 알-오베이드가 가자 남부에서 인도주의적 지원을 기다리던 민간인을 겨냥한 이스라엘의 공격으로 사망했다고 밝혔습니다.
가자에서 태어나 다섯 아이의 아버지였던 알-오베이드는 팔레스타인 축구 역사상 가장 빛나는 스타 중 한 명으로 여겨집니다. 그는 국가대표로 24번의 공식 경기에 출전하여 2골을 기록했습니다.
팔레스타인 관계자들에 따르면 이스라엘은 2023년 10월 7일 이후 800명이 넘는 팔레스타인 운동선수를 살해했습니다.