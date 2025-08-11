UEFA는 그가 팔레스타인 가자에서 인도주의적 지원을 기다리던 중 이스라엘에 의해 사망했다는 사실을 언급하지 않았습니다. 알-오베이드는 '팔레스타인 펠레'로 알려져 있습니다.

UEFA는 8월 9일 X에 짧은 게시글을 통해 전 국가대표 선수를 '가장 어두운 시기에도 수많은 어린이들에게 희망을 준 재능'이라고 칭했습니다.

살라는 해당 트윗에 답글을 달아 "그가 어떻게, 어디에서, 왜 죽었는지 알려주시겠습니까?"라고 물었습니다.