수만 명의 친팔레스타인 시위대가 토요일 저녁 기도 후 이스탄불의 베야지트 광장에 모여 이스라엘의 가자에서 진행 중인 집단 학살과 강제 기아에 반대하는 목소리를 냈습니다.

이번 시위에는 비정부기구와 많은 시민들이 참여했으며, 역사적인 아야소피아 모스크를 향해 행진이 이어졌습니다.

참가자들은 인도적 위기에 대한 인식을 높이고, 폭력이 격화되고 식량과 의료 물품이 심각하게 부족한 상황에서 가자 사람들과 연대의 뜻을 표명했습니다.

주최측은 국제 사회에 고통을 종식시키기 위한 긴급 조치를 촉구했습니다.

이스라엘은 2023년 10월 이후 가자에서 61,000명 이상을 살해한 집단 학살로 인해 거세지는 분노에 직면해 있습니다.