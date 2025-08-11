가자 전쟁
이스라엘의 가자 집단 학살 및 강제 기아에 항의하기 위해 수만 명이 이스탄불에서 집회
시위대가 베야지트 광장에서 아야소피아 모스크까지 행진하며 가자의 고통을 종식시키기 위한 긴급 국제적 조치를 촉구했다.
이스라엘의 군사 작전은 엔클레이브를 황폐화시켰으며, 기아와 굶주림으로 인한 사망자를 초래했다. / AA
2025년 8월 11일

수만 명의 친팔레스타인 시위대가 토요일 저녁 기도 후 이스탄불의 베야지트 광장에 모여 이스라엘의 가자에서 진행 중인 집단 학살과 강제 기아에 반대하는 목소리를 냈습니다.

이번 시위에는 비정부기구와 많은 시민들이 참여했으며, 역사적인 아야소피아 모스크를 향해 행진이 이어졌습니다.

참가자들은 인도적 위기에 대한 인식을 높이고, 폭력이 격화되고 식량과 의료 물품이 심각하게 부족한 상황에서 가자 사람들과 연대의 뜻을 표명했습니다.

주최측은 국제 사회에 고통을 종식시키기 위한 긴급 조치를 촉구했습니다.

이스라엘은 2023년 10월 이후 가자에서 61,000명 이상을 살해한 집단 학살로 인해 거세지는 분노에 직면해 있습니다.

군사 작전은 엔클레이브를 황폐화시켰으며, 기아와 굶주림으로 인한 사망자를 초래했습니다.

지난 11월, 국제형사재판소는 가자에서의 전쟁 범죄와 반인도적 범죄로 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 요아브 갈란트 전 국방부 장관을 대상으로 체포 영장을 발부했습니다.

이스라엘은 또한 엔클레이브에 대한 전쟁으로 인해 국제사법재판소에서 집단 학살 소송에 직면해 있습니다.

출처:TRT World & Agencies
