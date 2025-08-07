이재명 대한민국 대통령은 일요일부터 또 럼 베트남 지도자를 초청하여 정상회담을 가질 예정이라고 이재명 대통령실이 목요일에 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인의 언급을 인용해 서울에 본사를 둔 연합뉴스에 따르면, 럼 지도자 의 일요일부터 시작되는 4일간의 방문은 이재명 정부 출범 후 첫 외국 정상의 방문이 될 것이다.

이 회담에서 양국 정상은 무역, 투자, 원전 및 고속철도를 포함한 다양한 분야에서의 협력에 대해 논의할 것으로 예상된다.

강유정 대변인은 베트남이 한국의 포괄적 전략 동반자이자 아세안 내 핵심 협력국임을 강조하며, 베트남을 포함한 10개 회원국으로 구성된 동남아시아국가연합(ASEAN)을 언급하며 말했다.