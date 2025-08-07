아시아
3분 읽기
또 럼 베트남 지도자, 다음 주 한국 방문… 이재명 대통령과 회담 예정
이 회담에서 양국 정상은 무역, 투자, 원전 및 고속철도를 포함한 다양한 분야에서의 협력에 대해 논의할 것으로 예상된다.
또 럼 베트남 지도자, 다음 주 한국 방문… 이재명 대통령과 회담 예정
럼 지도자의 일요일부터 시작되는 4일간의 방문은 이재명 정부 출범 후 첫 외국 정상의 방문이 될 것이다. / AP
10시간 전

이재명 대한민국 대통령은 일요일부터 또 럼 베트남 지도자를 초청하여 정상회담을 가질 예정이라고 이재명 대통령실이 목요일에 밝혔다.

강유정 대통령실 대변인의 언급을 인용해 서울에 본사를 둔 연합뉴스에 따르면, 럼 지도자 의 일요일부터 시작되는 4일간의 방문은 이재명 정부 출범 후 첫 외국 정상의 방문이 될 것이다.

이 회담에서 양국 정상은 무역, 투자, 원전 및 고속철도를 포함한 다양한 분야에서의 협력에 대해 논의할 것으로 예상된다.

강유정 대변인은 베트남이 한국의 포괄적 전략 동반자이자 아세안 내 핵심 협력국임을 강조하며, 베트남을 포함한 10개 회원국으로 구성된 동남아시아국가연합(ASEAN)을 언급하며 말했다.

추천

이 방문을 통해 한국과 베트남 관계를 더욱 발전시키고 아세안과의 협력을 강화할 수 있을 것으로 기대한다고 강 대변인은 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 한국산 제품에 15%, 베트남산 제품에 20%의 관세를 부과하겠다고 발표했다. 양국은 미국과의 무역 협정을 통해 더 높은 관세를 피했다.

한편, 삼성전자와 같은 한국 기업들이 중국 외 지역으로 제조 기반을 확장하기 위해 베트남에 수십억 달러를 투자했다.

출처:Reuters
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us