한국과 미국의 무역 협정이 이달 말 예정된 통화 정책 결정자들의 회의에서 "큰 부담을 덜어줄 것"이라고 한국 중앙은행 총재가 목요일에 밝혔다.
"정책 회의 전에 관세 문제로 상황이 잘못되면 어려운 상황에 처할 것이라고 생각했고, 의견이 다를 수 있지만 어려운 시기에 어려운 일을 했다고 생각합니다."라고 이창용 한국은행 총재가 구윤철 기획재정부 장관과의 첫 만남에서 개회 발언에서 밝혔다고 언론 풀 보고서가 전했다.
구 장관은 취임 후 불과 일주일 만에 지난주 미국을 방문하여 한국 협상팀의 수장으로 도널드 트럼프 미국 대통령과 무역 협정을 체결하여 한국 상품에 대한 수입 관세를 일본 및 유럽 연합과 동등한 수준인 15%로 설정했다.
이 총재는 협정이 "큰 부담"을 덜어냈다는 발언의 의미에 대해 현지 기자들의 질문에 자세히 설명하지 않았다.
한국은행에서 열린 회의에서 이 총재와 구 장관은 정책 조율에 대해 긴밀히 소통하고 장기적인 구조 개혁에 협력하기로 합의했다고 구 장관의 부처가 성명에서 밝혔다.
한국은행은 지난달 기준 금리를 2.50%로 유지했지만, 이사회의 대다수 위원들은 향후 3개월 안에 추가 금리 인하를 시사하고 미국의 관세로 인한 "중대한" 경제적 불확실성을 경고했다.
7월 후반, 한국은행은 일본과 유사한 무역 협정이 중앙은행의 기본 성장 전망보다 약간 더 나쁠 것이라고 밝혔으며, 데이터에 따르면 아시아 4위의 경제 대국이 2분기에 1년 이상 만에 가장 빠른 속도로 성장한 것으로 나타났다.
다음 중앙은행 회의는 8월 28일에 열릴 예정이다.