한국과 미국의 무역 협정이 이달 말 예정된 통화 정책 결정자들의 회의에서 "큰 부담을 덜어줄 것"이라고 한국 중앙은행 총재가 목요일에 밝혔다.

"정책 회의 전에 관세 문제로 상황이 잘못되면 어려운 상황에 처할 것이라고 생각했고, 의견이 다를 수 있지만 어려운 시기에 어려운 일을 했다고 생각합니다."라고 이창용 한국은행 총재가 구윤철 기획재정부 장관과의 첫 만남에서 개회 발언에서 밝혔다고 언론 풀 보고서가 전했다.

구 장관은 취임 후 불과 일주일 만에 지난주 미국을 방문하여 한국 협상팀의 수장으로 도널드 트럼프 미국 대통령과 무역 협정을 체결하여 한국 상품에 대한 수입 관세를 일본 및 유럽 연합과 동등한 수준인 15%로 설정했다.

이 총재는 협정이 "큰 부담"을 덜어냈다는 발언의 의미에 대해 현지 기자들의 질문에 자세히 설명하지 않았다.