미국이 일본과의 무역 협정 이행 과정에서 발생한 "실수"를 인정하고 이를 수정하겠다고 약속했다고 일본의 최고 관세 협상가가 밝혔다고 교도통신이 금요일 보도했다.

워싱턴에서 미국 관리들과 회의를 진행 중인 아카자와 료세이는 미국이 이번 실수로 인해 부과된 수입세를 환불해 주겠다고 약속했다고 전했다.

아카자와는 화요일 늦게 워싱턴에 도착한 이후, 미국 상무부 장관 하워드 루트닉과 재무부 장관 스콧 베센트를 만나 양국 간 최근 체결된 무역 협정에 따라 자동차 관세를 신속히 인하할 것을 요청했다.

가장 큰 쟁점은 도널드 트럼프 대통령이 일본산 수입품에 대해 설정한 15% 관세가 기존 관세에 추가로 부과될지 여부라고 교도통신은 전했다.