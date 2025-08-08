거의 90년 만에 일본 군함이 금요일 뉴질랜드 수도 웰링턴에 정박하며, 일본이 남태평양 지역에서 전략적 관계를 심화하려는 노력을 보여주었습니다.

500명 이상의 승조원이 탑승한 두 척의 구축함이 뉴질랜드 해군 함정 HMNZS 캔터베리와 함께 웰링턴 항구에 입항했습니다.

JS 이세와 JS 스즈나미 구축함은 인도-태평양 배치를 위해 시드니에서 출발했으며, 일본 군대는 이번 달 뉴질랜드, 호주 및 기타 국가들과의 군사 훈련에 참여했습니다.

이번 웰링턴 방문은 의례적인 성격을 띠었지만, 유일한 조약 동맹국인 미국 외에도 일본이 지역 긴장이 지속되는 가운데 양자 군사 협력을 심화하려는 움직임 속에서 이루어졌습니다.

“우리 방위군은 뉴질랜드와 호주뿐만 아니라 많은 태평양 섬나라들과도 협력 작업을 발전시키고 있습니다,”라고 일본 웰링턴 대사 마코토 오사와는 금요일 기자들에게 말했습니다.

“우리의 주요 목표는 자유롭고 개방된 인도-태평양입니다.”

대사의 발언은 화요일 호주 정부가 일본 미쓰비시 중공업이 독일 기업을 제치고 호주 군함 건조 계약을 따냈다고 발표한 이후 나왔습니다.