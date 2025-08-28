김정은 북한 지도자와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 다음 주 중국에서 열리는 대규모 군사 퍼레이드에 참석할 예정이라고 한 보고서가 밝혔다. 이 퍼레이드는 제2차 세계 대전 종전 80주년 기념 행사의 일환으로 개최된다.
김정은은 시진핑 주석의 초청으로 중국을 방문하여 기념 행사에 참석할 예정이라고 북한의 관영 조선중앙통신이 목요일 보도했다.
중국은 또한 기념 행사 관련 기자 회견에서 노로돔 시하모니 캄보디아 국왕, 르엉 끄엉 베트남 국가주석, 통룬 시술릿 라오스 국가주석, 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령, 안와르 이브라힘 말레이시아 총리, 우흐나긴 후렐수흐 몽골 대통령, 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리, 모하메드 무이주 몰디브 대통령이 참석할 예정이라고 발표했다고 관영 신화 통신이 보도했다.
KP 샤르마 올리 네팔 총리, 카심-조마르트 토카예프 카자흐스탄 대통령, 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령, 에모말리 라흐몬 타지키스탄 대통령, 사디르 자파로프 키르기스스탄 대통령, 세르다르 베르디무하메도프 투르크메니스탄 대통령, 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령, 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령, 니콜 파시냔 아르메니아 총리, 마수드 페제슈키안 이란 대통령, 드니 사수 응게소 콩고 대통령, 에머슨 음낭가과 짐바브웨 대통령, 알렉산다르 부치치 세르비아 대통령, 로베르트 피초 슬로바키아 총리, 미겔 디아스-카넬 베르무데스 쿠바 대통령, 민 아웅 흘라잉 미얀마 군부 지도자도 참석할 예정이다.
중국은 9월 3일 베이징 톈안먼 광장에서 제2차 세계 대전 기념 열병식을 개최할 예정이다.
베이징은 공식적으로 1937-1945년 기간을 "항일 전쟁"이라고 부르며, 이를 더 넓은 의미의 "세계 반파시스트 전쟁"의 중요한 부분으로 간주한다.