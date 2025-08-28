김정은 북한 지도자와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 다음 주 중국에서 열리는 대규모 군사 퍼레이드에 참석할 예정이라고 한 보고서가 밝혔다. 이 퍼레이드는 제2차 세계 대전 종전 80주년 기념 행사의 일환으로 개최된다.

김정은은 시진핑 주석의 초청으로 중국을 방문하여 기념 행사에 참석할 예정이라고 북한의 관영 조선중앙통신이 목요일 보도했다.

중국은 또한 기념 행사 관련 기자 회견에서 노로돔 시하모니 캄보디아 국왕, 르엉 끄엉 베트남 국가주석, 통룬 시술릿 라오스 국가주석, 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령, 안와르 이브라힘 말레이시아 총리, 우흐나긴 후렐수흐 몽골 대통령, 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리, 모하메드 무이주 몰디브 대통령이 참석할 예정이라고 발표했다고 관영 신화 통신이 보도했다.