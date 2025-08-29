연합뉴스 통신은 금요일, 대한민국 특별검사팀이 한덕수 전 총리를 윤석열 전 대통령의 실패한 계엄령 시도 지원 혐의로 기소하고, 김건희 전 영부인을 별도의 부패 혐의로 기소했다고 보도했다.

특검 사무실에 따르면, 한 전 총리는 반란 지도자를 지원하고 위증 및 정부 기록을 변조하거나 파기한 혐의로 구속되지 않은 채 기소되었다.

한 전 총리는 2월 국회에서 증언하면서 12월 4일 국무 회의에서 계엄령이 해제될 때까지 그 법령에 대해 알지 못했고 나중에 그 법령 사본이 뒷주머니에 있다는 것을 깨달았다고 말했다.

그러나 검찰은 한 전 총리가 계엄령 문서를 검토하는 대통령 집무실의 감시 카메라 영상을 확보한 것으로 알려졌다.

별도로 검찰은 윤 전 대통령의 부인 김건희 여사를 정치자금법 위반 혐의로 체포 및 기소했다. 특별수사팀은 김 여사가 여러 법률 위반 혐의로 기소될 예정이라고 발표했다.

수년간의 징역형에 처해질 수 있는 김 여사에 대한 혐의는 주식 사기에서부터 고급 핸드백의 불법 수령 및 불법적인 영향력 행사에 이르기까지 다양하다.