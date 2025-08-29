아시아
대한민국 특검, 한덕수 전 총리와 김건희 전 영부인을 별도 혐의로 기소
한덕수 전 총리는 계엄령 시도 지원 혐의로 기소되었고, 김건희 전 영부인은 부패 혐의에 직면해 있다.
특검 사무실에 따르면, 한 전 총리는 반란 지도자를 지원하고 위증 및 정부 기록을 변조하거나 파기한 혐의로 구속되지 않은 채 기소되었다. / AP
2025년 8월 29일

연합뉴스 통신은 금요일, 대한민국 특별검사팀이 한덕수 전 총리를 윤석열 전 대통령의 실패한 계엄령 시도 지원 혐의로 기소하고, 김건희 전 영부인을 별도의 부패 혐의로 기소했다고 보도했다.

특검 사무실에 따르면, 한 전 총리는 반란 지도자를 지원하고 위증 및 정부 기록을 변조하거나 파기한 혐의로 구속되지 않은 채 기소되었다.

전 총리는 2월 국회에서 증언하면서 12월 4일 국무 회의에서 계엄령이 해제될 때까지 그 법령에 대해 알지 못했고 나중에 그 법령 사본이 뒷주머니에 있다는 것을 깨달았다고 말했다.

그러나 검찰은 한 전 총리가 계엄령 문서를 검토하는 대통령 집무실의 감시 카메라 영상을 확보한 것으로 알려졌다.

관련TRT Global - 한덕수 전 총리, 계엄령 조사 관련 특검 3차 출석

별도로 검찰은 윤 전 대통령의 부인 김건희 여사를 정치자금법 위반 혐의로 체포 및 기소했다. 특별수사팀은 김 여사가 여러 법률 위반 혐의로 기소될 예정이라고 발표했다.

수년간의 징역형에 처해질 수 있는 김 여사에 대한 혐의는 주식 사기에서부터 고급 핸드백의 불법 수령 및 불법적인 영향력 행사에 이르기까지 다양하다.

기소는 2024년 12월 윤 전 대통령이 계엄령을 선포하면서 시작된 한국의 정치적 위기에서 비롯되었으며, 이는 대규모 대중 시위와 정치적 혼란을 야기했다.

관련TRT Global - 김건희, 대한민국 전 영부인 구속… 대한민국 최초 전직 대통령 부부 동시 구속

헌법재판소는 2025년 4월 윤 전 대통령의 탄핵소추안을 만장일치로 인용하여 계엄령 선포를 포함한 중대한 위반 행위를 이유로 공식적으로 파면했다.

윤 전 대통령은 2024년 12월에 탄핵된 후 2025년 1월부터 구금 상태에 있었으며, 2024년 12월 3일 밤에 계엄령을 선포한 지 며칠 만에 탄핵되었다. 탄핵 사유로는 헌법 위반, 직권 남용, 그리고 국민의 신뢰를 저버린 행위 등이 거론되었다.

한 전 총리는 윤 전 대통령의 파면 이후 과도기 동안 대통령 권한대행을 맡았다.

정치적 격변으로 인해 2025년 6월 조기 대통령 선거가 실시되었고, 이재명 더불어민주당 후보가 당선되었다.

관련TRT Global - 이재명, 조기 대선 승리 후 한국의 신임 대통령으로 취임
출처:AA
