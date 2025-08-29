아시아
3분 읽기
한국 국가안보실장, 북한이 한국 또는 미국과의 대화에 참여할 의지가 없는 것으로 보인다고 발언
위성락 국가안보실장은 김정은 북한 국무위원장의 APEC 참석 가능성이 '매우 낮다'고 밝혔다.
한국 국가안보실장, 북한이 한국 또는 미국과의 대화에 참여할 의지가 없는 것으로 보인다고 발언
위성락 국가안보실장은 "현재 북한은 우리나 미국과의 대화에 참여할 의지를 내비치지 않고 있다"고 말했다. / AP
2025년 8월 29일

위성락 대한민국 국가안보실장은 금요일, 이재명 대한민국 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 평양과의 대화 재개 의사를 밝혔음에도 불구하고, 북한은 대한민국 또는 미국과의 외교적 관여에 관심이 없는 것으로 보인다고 밝혔다.

연합뉴스에 따르면 위성락 국가안보실장은 CBS 라디오에 출연해 김정은 북한 국무위원장이 10월 말 한국 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 가능성은 "매우 낮다"고 밝혔다.

위 실장은 "현재 북한은 우리나 미국과의 대화에 참여할 의지를 내비치지 않고 있다"고 말했다.

관련TRT Global - 트럼프 대통령, 한미 정상회담에서 "김정은 위원장을 올해 만나고 싶다"고 발언
추천

위 실장의 발언은 중국과 북한이 김 위원장이 제2차 세계 대전 종전 80주년을 기념하기 위해 9월 3일 베이징 천안문 광장에서 열리는 군사 퍼레이드에 참석할 것이라고 발표한 지 하루 만에 나왔다.

김 위원장의 중국 방문 계획에 대한 논평에서, 위 실장은 "이는 주목을 요하는 상황 진전이다"라고 언급했다.

김 위원장의 퍼레이드 참석 예정 소식은 서울에서 기대감을 높이고 있으며, 조현 외교부 장관은 목요일 중국과 긴밀히 협력하여 평양과의 대화를 재개할 것이라고 밝혔다.

관련TRT Global - 북한 지도자, 러시아 대통령, 중국의 제2차 세계 대전 기념 행사에 참석 예정
출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us