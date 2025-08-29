위성락 대한민국 국가안보실장은 금요일, 이재명 대한민국 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 평양과의 대화 재개 의사를 밝혔음에도 불구하고, 북한은 대한민국 또는 미국과의 외교적 관여에 관심이 없는 것으로 보인다고 밝혔다.

연합뉴스에 따르면 위성락 국가안보실장은 CBS 라디오에 출연해 김정은 북한 국무위원장이 10월 말 한국 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 가능성은 "매우 낮다"고 밝혔다.

위 실장은 "현재 북한은 우리나 미국과의 대화에 참여할 의지를 내비치지 않고 있다"고 말했다.