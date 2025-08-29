​​​​​​​서울의 7개 고등학교가 목요일 폭탄 테러 위협을 받아 학교를 혼란에 빠뜨리고 학부모들을 놀라게 한 익명의 위협이 확산되고 있다고 코리아중앙데일리가 보도했다.

경기고등학교, 대일외국어고등학교, 영등포고등학교, 이화여자고등학교, 한성과학고등학교는 오전에 팩스로 경고를 받았고, 또 다른 학교는 이른 오후에 전화로 위협을 받았다.

경찰과 소방관은 학교를 수색했지만 폭발물을 발견하지 못했다. 하지만 이 위협은 공포와 혼란을 야기하여 대피와 조기 하교를 촉발했다.

일본어와 영어로 작성되고 일본 변호사 가라사와 다카히로의 이름을 사용하는 사람이 서명한 이 위협은 폭탄이 설치되었다고 주장하며 폭발에 대해 경고했다.