2025년 8월 29일
서울의 7개 고등학교가 목요일 폭탄 테러 위협을 받아 학교를 혼란에 빠뜨리고 학부모들을 놀라게 한 익명의 위협이 확산되고 있다고 코리아중앙데일리가 보도했다.
경기고등학교, 대일외국어고등학교, 영등포고등학교, 이화여자고등학교, 한성과학고등학교는 오전에 팩스로 경고를 받았고, 또 다른 학교는 이른 오후에 전화로 위협을 받았다.
경찰과 소방관은 학교를 수색했지만 폭발물을 발견하지 못했다. 하지만 이 위협은 공포와 혼란을 야기하여 대피와 조기 하교를 촉발했다.
일본어와 영어로 작성되고 일본 변호사 가라사와 다카히로의 이름을 사용하는 사람이 서명한 이 위협은 폭탄이 설치되었다고 주장하며 폭발에 대해 경고했다.
이번 주 초 초등학교와 중학교에 대한 유사한 위협에 이어 발생했다. 월요일에는 서울의 한 초등학교에 폭탄 테러 위협이 전송되었다. 수요일에는 두 개의 중학교가 위협을 받았다.
당국은 2023년 8월 이후 기록된 55건의 위협, 이번 달 14건을 포함하여 동일인이 배후에 있다고 믿고 있지만 아직 범인을 식별하지 못했다.
공동 수사가 진행 중이다.
출처:AA