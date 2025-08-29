대한민국은 금요일 2026년 예산으로 728조 원을 발표했으며, 국방부는 내년 국방 예산을 8.2% 증액할 것을 제안했다고 현지 언론이 보도했다.

내각의 승인을 받은 이번 예산안은 미래 경제 성장을 촉진하기 위해 연구 개발 및 인공 지능 강화에 초점을 맞추고 있다고 연합뉴스통신이 보도했다.

이는 미국의 관세 조치에 따른 수출 둔화, 생산 가능 인구 감소, 기업 투자 부진 등 산적한 과제에 대응하기 위해 재정 확대를 공약한 이재명 정부의 첫 번째 전체 연도 예산이다.

또한 이는 올해 예산보다 8.1% 증가한 수치이다.

국방부도 국방비 지출을 8.2% 늘릴 것을 제안하고 내년에 66조 2,900억 원을 요구했다.

이번 발표는 이재명 대통령이 최근 워싱턴 방문 중 한반도 안보 유지를 위해 더 “주도적인 역할”을 수행하기 위한 노력의 일환으로 국방비 지출을 늘릴 것이라고 밝힌 후에 나왔다.