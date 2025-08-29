대한민국은 금요일 2026년 예산으로 728조 원을 발표했으며, 국방부는 내년 국방 예산을 8.2% 증액할 것을 제안했다고 현지 언론이 보도했다.
내각의 승인을 받은 이번 예산안은 미래 경제 성장을 촉진하기 위해 연구 개발 및 인공 지능 강화에 초점을 맞추고 있다고 연합뉴스통신이 보도했다.
이는 미국의 관세 조치에 따른 수출 둔화, 생산 가능 인구 감소, 기업 투자 부진 등 산적한 과제에 대응하기 위해 재정 확대를 공약한 이재명 정부의 첫 번째 전체 연도 예산이다.
또한 이는 올해 예산보다 8.1% 증가한 수치이다.
국방부도 국방비 지출을 8.2% 늘릴 것을 제안하고 내년에 66조 2,900억 원을 요구했다.
이번 발표는 이재명 대통령이 최근 워싱턴 방문 중 한반도 안보 유지를 위해 더 “주도적인 역할”을 수행하기 위한 노력의 일환으로 국방비 지출을 늘릴 것이라고 밝힌 후에 나왔다.
승인될 경우 이는 대한민국 역사상 최대 규모의 국방 예산이자 2008년 국방비 지출이 전년 대비 8.7% 증가한 이후 가장 빠른 연간 성장률을 기록하게 될 것이라고 보고서는 밝혔다.
이번 제안에 따라 국방부는 미래 전쟁에 대한 대비 태세를 강화하기 위해 첨단 전투기, 드론, 로봇 기술에 대한 지출을 늘릴 계획이다.
트럼프 행정부는 동맹국들에게 국내총생산(GDP)의 최대 5%를 국방비에 지출할 것을 촉구했는데, 이는 대한민국의 현재 2.32%를 훨씬 초과하는 수치이다.
올해 대한민국의 국방 예산은 61조 2천억 원이다.
대한민국은 1950~1953년 한국 전쟁의 여파로 시작된 협정에 따라 약 28,500명의 미군을 주둔시키고 있다.