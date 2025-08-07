파키스탄 북서부 아프가니스탄 접경 지역에서 수요일, 파키스탄 탈레반의 과거 거점으로 알려진 지역에서 강력한 도로변 폭탄이 경찰 차량을 강타해 최소 두 명의 경찰관이 사망하고 14명이 부상을 입었다고 관계자들이 전했습니다. 부상자 대부분은 행인이었습니다.

이번 공격은 카이베르 파크툰크와 주의 남와지리스탄 지역 와나 시에서 발생했으며, 이는 지역 경찰서장 아담 칸에 의해 확인되었습니다.

최근 몇 주간 테러 폭력이 급증하며 수십 명의 보안 요원이 목숨을 잃는 사건이 이어지고 있습니다.

파키스탄은 또한 북서부의 또 다른 지역인 바주르에서 군사 작전을 준비 중입니다. 과거 이와 유사한 작전으로 인해 수천 명의 주민들이 피난을 떠난 바 있습니다.