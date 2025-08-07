세계
파키스탄 북서부에서 로드사이드 폭탄 공격 발생, 경찰관 2명 사망
이번 공격은 파키스탄이 바주르에서 군사 작전을 준비하고 아프간 국경을 따라 TTP 연계 폭력이 다시 일어나는 가운데 발생했다.
카라치 시위에서 군사력 행사에 항의하고 평화 회복을 요구하는 사람들의 집회 모습 / Reuters
14시간 전

파키스탄 북서부 아프가니스탄 접경 지역에서 수요일, 파키스탄 탈레반의 과거 거점으로 알려진 지역에서 강력한 도로변 폭탄이 경찰 차량을 강타해 최소 두 명의 경찰관이 사망하고 14명이 부상을 입었다고 관계자들이 전했습니다. 부상자 대부분은 행인이었습니다.

이번 공격은 카이베르 파크툰크와 주의 남와지리스탄 지역 와나 시에서 발생했으며, 이는 지역 경찰서장 아담 칸에 의해 확인되었습니다.

최근 몇 주간 테러 폭력이 급증하며 수십 명의 보안 요원이 목숨을 잃는 사건이 이어지고 있습니다.

파키스탄은 또한 북서부의 또 다른 지역인 바주르에서 군사 작전을 준비 중입니다. 과거 이와 유사한 작전으로 인해 수천 명의 주민들이 피난을 떠난 바 있습니다.

이번 경찰 공격에 대한 책임을 즉각 주장한 단체는 없었지만, 파키스탄 탈레반에 대한 의심이 제기될 가능성이 높습니다. 이 단체는 지역 전역에서 보안군과 민간인을 자주 표적으로 삼고 있습니다.

TTP는 2021년 8월 미군과 NATO군이 20년간의 전쟁 끝에 철수한 이후 아프가니스탄에서 권력을 되찾은 아프간 탈레반과 긴밀히 협력해 왔습니다.

그 이후로 많은 TTP 전투원과 지도자들이 아프가니스탄에서 피난처를 찾았으며, 일부는 탈레반 통치 하에서 공개적으로 활동하고 있습니다. 이러한 상황은 파키스탄 내 TTP의 활동을 더욱 부추기는 결과를 낳았습니다.

출처:AP
