크렘린, '향후 며칠 내' 트럼프-푸틴 회담 암시
이번 발표는 미국 대사 스티브 위트코프가 모스크바에서 러시아 지도부와 만난 하루 후에 이루어졌다.
최근 몇 주 동안 트럼프는 우크라이나 전쟁과 관련하여 푸틴에 대한 불만을 늘어놓고 있다. / Reuters
15시간 전

미국 도널드 트럼프 대통령과 러시아 블라디미르 푸틴 대통령이 이르면 다음 주 정상회담을 가질 가능성이 있다고 크렘린궁이 목요일에 밝혔다.

이번 회담은 2021년 6월 조 바이든 대통령이 제네바에서 푸틴 대통령을 만난 이후 현직 미국 대통령과 러시아 대통령 간의 첫 만남이 될 전망이다. 트럼프 대통령은 러시아의 우크라이나 군사 공격을 종식시키기 위한 중재를 모색하고 있다.

러시아 국영 뉴스 통신사에 따르면, 크렘린궁 보좌관 유리 우샤코프는 "미국 측의 제안에 따라, 양국 정상회담을 며칠 내에 개최하기로 원칙적으로 합의했다"고 말했다.

우샤코프는 이어 "현재 미국 동료들과 함께 세부 사항을 조율하기 시작했다"며 "다음 주를 목표 날짜로 설정했다"고 덧붙였다.

또한, 우샤코프는 회담 장소에 대해 "원칙적으로 합의가 이루어졌다"고 밝혔지만, 구체적인 장소에 대해서는 언급하지 않았다.

이번 발표는 미국 특사 스티브 위트코프가 모스크바에서 푸틴 대통령을 만난 지 하루 만에 나왔다.

위트코프는 우크라이나 대통령 볼로디미르 젤렌스키와의 3자 회담을 제안했지만, 러시아는 이에 대해 응답하지 않았다고 우샤코프는 전했다. 그는 "러시아 측은 이 제안에 대해 전혀 언급하지 않았다"고 덧붙였다.

