미국 도널드 트럼프 대통령과 러시아 블라디미르 푸틴 대통령이 이르면 다음 주 정상회담을 가질 가능성이 있다고 크렘린궁이 목요일에 밝혔다.

이번 회담은 2021년 6월 조 바이든 대통령이 제네바에서 푸틴 대통령을 만난 이후 현직 미국 대통령과 러시아 대통령 간의 첫 만남이 될 전망이다. 트럼프 대통령은 러시아의 우크라이나 군사 공격을 종식시키기 위한 중재를 모색하고 있다.

러시아 국영 뉴스 통신사에 따르면, 크렘린궁 보좌관 유리 우샤코프는 "미국 측의 제안에 따라, 양국 정상회담을 며칠 내에 개최하기로 원칙적으로 합의했다"고 말했다.

우샤코프는 이어 "현재 미국 동료들과 함께 세부 사항을 조율하기 시작했다"며 "다음 주를 목표 날짜로 설정했다"고 덧붙였다.