캘리포니아의 한 도서관 이용자가 희귀한 중국 고문서를 대출한 후 가짜 문서로 바꿔 반환한 혐의로 21만 6천 달러 상당의 절도 혐의를 받았다고 미국 당국이 목요일에 발표했습니다.

미국 법무부에 따르면, 제프리 잉(38세)은 여러 가명을 사용해 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 캠퍼스(UCLA) 도서관에서 600년 이상 된 고전 작품들을 대출받았습니다. 잉은 작품을 대출한 후 며칠 뒤 가짜 문서를 반환했으며, 이후 곧바로 중국으로 여행을 떠나는 경우가 잦았다고 합니다.

법무부는 "도서관 측은 여러 희귀 중국 고문서가 사라진 것을 발견했고, 초기 조사 결과 '앨런 후지모리'라는 이름으로 등록된 방문자가 마지막으로 해당 책들을 열람한 것으로 나타났습니다"라고 밝혔습니다.

수사관들이 잉이 머물던 로스앤젤레스 지역의 호텔을 급습했을 때, 대출된 책들과 유사한 스타일의 빈 문서들이 발견되었습니다.

"수사관들은 또한 대출된 문서와 관련된 자산 태그로 알려진 사전 제작된 라벨을 발견했으며, 이는 원본 책 대신 가짜 책을 만들어 도서관에 반환하는 데 사용될 수 있었습니다."