아시아
3분 읽기
북한, 선제공격 미사일 배치 계획 보도에 일본 맹비난
조선중앙통신은 도쿄가 중국 근처에 일본산 12식 지대함 유도탄을 배치하는 계획을 마무리하고 있으며, 이는 선제 타격 능력을 확보하기 위한 것이라고 보도했다.
북한, 선제공격 미사일 배치 계획 보도에 일본 맹비난
조선중앙통신은 "군비 확장과 재편, 그리고 전력 현대화 계획을 통해 일본이 침략 전쟁을 실행에 옮길 수 있는 상황에 다가가고 있다"고 밝혔다. / AA
2025년 8월 5일

북한은 일본이 중국 근처의 규슈 구마모토현 서부 해안에 개량된 지대함 유도탄을 배치하려는 계획을 "매우 위험한 행위"라고 비난했다고 월요일 국영 언론이 보도했다.

조선중앙통신(KCNA)은 한 논평에서 지난주 교도통신이 발표한 보고서에 따르면 도쿄가 현재 회계연도 동안 구마모토현 육상자위대 겐군 주둔지에 현지 생산된 12식 지대함 미사일을 배치하는 계획을 마무리하고 있다고 비판했다. 이는 일본의 방위력 강화 움직임의 일환으로, 주변국들의 우려를 낳고 있다.

12식 지대함 미사일은 사거리가 1천km에 달해 중국 연안부까지 도달할 수 있다.

한편, 북한은 이러한 배치가 특정 위협을 억제하기보다는 일본의 선제공격 능력을 확보하고 ‘대동아공영권’의 야망을 실현하기 위한 것이라고 주장했다.

recommended

조선중앙통신은 "군비 확장과 재편, 그리고 전력 현대화 계획을 통해 일본이 침략 전쟁을 실행에 옮길 수 있는 상황에 다가가고 있다"고 밝혔다.

북한은 일본을 "군사 강국이 되려는 야망에 사로잡혀 있다"고 묘사하며, 선제공격용 장거리 미사일을 배치하여 재침략을 획책하고 있다고 비난했다.

KCNA는 "일본이 지금 그토록 필사적으로 추구하는 재침의 날은 일본이 회복 불능의 지옥으로 들어서는 날이 될 것"이라고 밝혔다.

출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us