대한민국은 2023년 9월 29일부터 2026년 6월까지 한시적으로 중국 단체 관광객들에게 무비자 입국을 허용할 예정이다.

정부는 수요일 아시아 태평양 정상 회의를 앞두고 지역 경제 활성화와 외국인 관광 촉진을 목표로 한다고 밝혔다.

무비자 입국을 허용은 중국이 지난해 11월 한국과 다른 국가의 외국인 방문객에 대한 비자 요건을 면제하기로 결정한 후 3월에 처음 발표되었다.

이는 이재명 신임 대한민국 정부 하에서 양국 관계가 개선될 것이라는 기대 속에 나온 것이다.