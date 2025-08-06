구글은 화요일, 한국 내 민감한 지역과 위성 이미지 서비스가 정부의 '국가 안보 우려'를 해소하기 위해 검열될 것이라고 밝혔다.

구글은 정부 업무 및 공공 정책 담당 부사장인 크리스 터너의 말을 인용하여 성명에서 "구글 지도 및 구글 어스에서 민감한 시설을 흐리게 처리하는 등 추가적인 보안 조치를 취할 것"이라고 밝혔다.

구글은 전 세계 위성 이미지를 누구나 구매할 수 있다고 밝혔다.