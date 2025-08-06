20시간 전
김정관 대한민국 산업통상자원부 장관은 수요일, 한국의 대미 자동차 수출에 대한 약속된 관세 인하 시기와 관련하여 현재 25% 수준에서 추가적인 논의가 워싱턴과 필요하다고 밝혔다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이전에 한국과의 무역 협정을 발표하면서 기존에 위협했던 25%에서 15%로 관세를 낮추어 무역 협정에 대한 불확실성을 완화했다.
컴퓨터 칩, 자동차, 철강 수출국인 한국으로부터의 수입품에 대한 15%의 관세는 목요일부터 발효될 예정이다.
이 관세율은 표준 세율인 10%보다 높게 유지되었으며, 한미 자유무역협정 조건에 따라 수출에 적용되는 거의 제로에 가까운 세율을 초과했다.
현대자동차와 기아와 같은 한국 자동차 제조업체들은 일본 및 유럽 경쟁사들과 동등한 경쟁의 장을 만들기 위해 관세 인하가 신속하게 이루어지기를 바라고 있다.
김정관 산업부 장관은 기술 분야와 관련하여 양국이 온라인 플랫폼 법안에 대한 논의를 지속하기로 합의했으며, 이는 미국 기술 기업들이 국내 기업에 비해 불공정한 대우를 받지 않도록 보장하기 위한 것이라고 밝혔다.
"최근 합의에 디지털 문제가 포함되지는 않았지만, 미국 정부, 의회 및 기업들 사이에서 이에 대한 주요 우려가 있다"고 김 장관은 의회 회기에서 밝혔다.
