김정관 대한민국 산업통상자원부 장관은 수요일, 한국의 대미 자동차 수출에 대한 약속된 관세 인하 시기와 관련하여 현재 25% 수준에서 추가적인 논의가 워싱턴과 필요하다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이전에 한국과의 무역 협정을 발표하면서 기존에 위협했던 25%에서 15%로 관세를 낮추어 무역 협정에 대한 불확실성을 완화했다.

컴퓨터 칩, 자동차, 철강 수출국인 한국으로부터의 수입품에 대한 15%의 관세는 목요일부터 발효될 예정이다.

이 관세율은 표준 세율인 10%보다 높게 유지되었으며, 한미 자유무역협정 조건에 따라 수출에 적용되는 거의 제로에 가까운 세율을 초과했다.