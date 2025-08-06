대한민국의 김건희 전 영부인이 여러 형사 혐의에 대한 특별 검사의 심문을 받기 위해 출두하면서 수요일에 사과했다고 연합뉴스 통신이 보도했다.

수감 중인 윤석열 전 대통령의 부인인 김 여사는 주가 조작, 선거 개입, 그리고 호의에 대한 대가로 선물 수수 혐의를 받고 있다.

김 여사는 "저 같은 미천한 사람이 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드려 진심으로 죄송합니다."라며 "조사에 성실히 임한 후 나오겠습니다."라고 말했다.

그녀는 대한민국 현직 또는 전직 대통령의 배우자로서 형사 피의자로 공개 석상에 모습을 드러낸 최초의 사례이다.