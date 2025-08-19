정치
5분 읽기
우크라이나, 미국 안보 보장 요구에 1,000억 달러 무기 거래 제안 — 보고서
키이우가 전쟁 후 평화 체계를 확보하기 위해 대규모 미국 무기 구매와 드론 협정을 제안했다고 파이낸셜 타임스가 보도했다.
우크라이나, 미국 안보 보장 요구에 1,000억 달러 무기 거래 제안 — 보고서
미국 펜실베이니아주 스크랜턴에 위치한 스크랜턴 육군 탄약 공장을 방문한 우크라이나의 볼로디미르 젤렌스키 대통령 [자료사진] / Reuters
16시간 전

우크라이나가 러시아와의 평화 협정 이후 미국의 안보 보장을 확보하기 위한 계획의 일환으로, 유럽 동맹국들의 자금 지원을 받아 1,000억 달러 규모의 미국산 무기를 구매하겠다는 제안을 했다고 파이낸셜 타임스가 보도했습니다.

보도에 따르면, 동맹국들과 공유된 문서에는 미국 파트너들과의 500억 달러 규모의 드론 생산 계약도 포함되어 있습니다.

이 패키지는 우크라이나 대통령 볼로디미르 젤렌스키가 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 만남을 갖기 전에 배포되었습니다.

키이우의 제안은 트럼프 대통령이 미국 산업에 대한 경제적 이익을 강조하는 점에 어필하도록 설계되었습니다.

트럼프 대통령은 미래 지원에 대한 질문에 대해 기자들에게 "우리는 아무것도 주지 않습니다. 우리는 무기를 판매하고 있습니다."라고 말했습니다.

문서에서는 "지속 가능한 평화는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 양보와 무료 선물을 제공하는 것이 아니라, 미래의 침략을 방지할 강력한 안보 체계를 기반으로 해야 한다"고 강조하고 있습니다.

우크라이나는 도네츠크와 루한스크 일부 지역에서의 군대 철수를 대가로 전선을 동결하자는 러시아의 제안을 거부하며, 그러한 양보는 모스크바가 더 깊이 침투할 위험을 초래할 것이라고 경고했습니다.

추천

독일의 프리드리히 메르츠 총리는 워싱턴에서 젤렌스키 대통령 및 트럼프 대통령과 함께 연설하며 휴전이 우선되어야 한다고 말했습니다.

그는 "다음 회담이 휴전 없이 진행될 수 있을 것이라고 상상할 수 없습니다."라며 모스크바에 대한 더 강한 압박을 촉구했습니다.

우크라이나 문서에는 러시아가 전쟁 피해에 대해 키이우에 보상해야 한다는 내용도 포함되어 있으며, 이는 서방 국가들이 보유한 3,000억 달러 규모의 러시아 동결 자산을 통해 가능할 수 있다고 제안하고 있습니다. 또한, 제재 완화는 모스크바가 평화 협정을 준수하는 것을 조건으로 해야 한다고 주장하고 있습니다.

러시아 언론에서 트럼프 대통령의 리더십을 조롱하는 영상이 문서에 인용되었으며, 이는 크렘린이 여전히 평화 노력에 진지하지 않다는 증거로 제시되었습니다.

이 제안은 트럼프 대통령이 알래스카에서 푸틴 대통령과 정상 회담을 가진 지 며칠 후에 나온 것입니다.

당시 트럼프 대통령은 "큰 진전"이 있었다고 주장했지만, 갈등을 종식시키기 위한 합의는 이루어지지 않았다고 인정했습니다.

출처:TRT World & Agencies
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us