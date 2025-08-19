도널드 트럼프 미국 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 대화를 나눴으며, 푸틴 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간의 회담 준비가 결정될 장소에서 진행 중이라고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 월요일에 "J.D. 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관, 그리고 위트코프 특사가 모스크바와 키이우와 협력하고 있다"고 말하며, "러시아와 우크라이나 간 평화를 이룰 가능성에 대해 모두가 매우 기뻐하고 있다"고 덧붙였습니다.

그는 푸틴과 젤렌스키 간의 예상되는 양자 회담 이후 "저와 두 대통령이 함께하는 3자 회담을 또 한 번 개최할 것"이라고 말했습니다.

AFP 통신에 따르면, 이 통화에 정통한 한 소식통은 푸틴 대통령이 젤렌스키 대통령과 만날 준비가 되어 있음을 트럼프 대통령에게 전달했다고 전했습니다.

이 통화는 트럼프 대통령이 유럽 지도자들과 백악관에서 회담을 진행하던 중 잠시 휴식 시간에 이루어졌으며, 푸틴 대통령과의 알래스카 정상회담 며칠 후에 이루어진 것입니다.

젤렌스키는 우크라이나가 트럼프의 "러시아-우크라이나 전쟁을 중단시키고 외교적 해결책을 찾아 종식시키려는" 노력을 지지하며 3자 정상회담에 참여할 준비가 되어 있음을 확인했습니다.