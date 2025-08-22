조현 대한민국 외교부 장관은 양국 정상회담을 앞두고 이르면 금요일에 마코 루비오 미국 국무장관과 회담을 가질 예정이라고 연합뉴스가 보도했습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령과 이재명 대한민국 대통령은 월요일 워싱턴에서 정상회담을 개최할 예정입니다.
한국 외교부는 이 보도에 대해 논평을 거부했습니다.
트럼프-이 대통령 첫 정상회담
트럼프 대통령은 지난달 양국이 무역 협정을 체결하여 미국의 관세를 위협했던 25%에서 15%로 낮춘 이후, 월요일 워싱턴에서 대한민국 대통령과 첫 정상회담을 가질 예정입니다.
무역 외에도, 수십 년간 이어져 온 군사 동맹의 재정의를 요구하는 미국의 압박이 주요 논의 주제가 될 가능성이 높습니다. 트럼프 대통령은 지난달 합의된 3,500억 달러 규모의 투자 패키지 외에도 추가적인 한국의 투자 계획이 발표될 것이라고 밝혔습니다.
논의될 주요 사안들은 다음과 같습니다.
방위비
트럼프 대통령은 핵무기를 보유한 북한을 억제하기 위해 약 28,500명의 미군이 한국에 주둔하고 있는 상황에서 아시아 동맹국이 미국의 군사력에 '무임승차'하고 있다고 비판한 바 있습니다.
작년 11월 트럼프 대통령이 당선되기 직전, 서울은 5년 계획에 따라 2026년 첫 해에 분담금을 8.3% 인상하여 1조 5,200억 원(10억 9천만 달러)으로 증액하기로 합의했습니다.
워싱턴은 또한 동맹국들이 방위비를 GDP의 5%까지 늘리기를 요구하고 있습니다. 한국은 올해 61조 2,500억 원, 즉 GDP의 2.3%를 할당한 후 현재 그 목표에 훨씬 못 미치고 있습니다.
'동맹 현대화'와 중국 억제
엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 한국이 북한 억제에 있어 더 큰 역할을 맡는 '롤 모델'이라고 평가하면서도 동맹을 '현대화'할 것을 촉구했습니다.
전문가들은 이번 정상회담에서 미군이 북한에 대응하는 데 초점을 맞춘 미군 역할을 대만 해협의 긴장을 관리하고 중국을 억제하는 방향으로 조정하는 방안에 대한 논의가 포함될 수 있다고 전했습니다.
이 대통령은 미국 동맹에 대한 전폭적인 지지를 선언하면서도 베이징과의 관계에서 균형 잡힌 접근 방식을 추구해왔기 때문에, 이는 서울에게 민감한 사안이 될 수 있습니다.
전문가들은 또한 미군에게 여러 임무를 부여하는 것이 북한의 공격을 억지하고 격퇴하는 주요 목표를 저해할 수 있다고 경고하고 있습니다.
조현 대한민국 외교부 장관은 대만해협 비상사태 시 미군 재배치를 허용할지에 대해 서울이 워싱턴과 논의 중이라는 보도를 부인했습니다.
북한
한국은 양국 정상이 한반도 비핵화 방안을 논의할 것이라고 밝혔습니다.
이재명 대통령은 목요일 일본 요미우리 신문과의 인터뷰에서 정부가 북한의 핵무기 프로그램을 궁극적으로 해체하기 위한 기반을 마련할 것이라고 말했습니다. 이는 평양과의 대화 및 워싱턴과의 긴밀한 협력을 통해 이루어질 것입니다.
이 대통령은 6월 취임 이후 북한과의 긴장 완화를 모색해 왔으며, 트럼프 대통령은 여전히 첫 임기 동안 김정은 북한 국무위원장과의 역사적인 정상회담을 자랑하고 있습니다.
이 대통령과 트럼프 대통령은 김 국무위원장과의 대화를 재개할 의향을 표명했으며, 북한에 대한 공동 메시지를 전달할 가능성이 있다고 전략국제문제연구소의 시드니 실러 선임고문이 말했습니다.
그러나 북한은 현재까지 국경 지역 확성기 방송 중단 등을 포함한 이 대통령의 평화 제안을 거부해왔습니다.
조선업
이 대통령은 미국 방문 중 한국 조선업체 한화오션과 모회사에 의해 인수된 펜실베니아에 위치한 필리 조선소를 방문할 예정입니다.
서울의 관계자들은 미국 산업을 돕기 위한 조선업 협력이 무역 협정을 체결하는 데 중요한 역할을 했다고 선전했습니다.
한국은 전체 투자 패키지 중 1,500억 달러를 미국 조선업 협력에 투자하기로 합의했으며, 정상회담 기간 동안 더 많은 세부 사항이 발표될 가능성이 있습니다.
핵연료
조현 외교부 장관은 국회에서 이번 정상회담에서 한국이 자체 핵물질을 재처리하거나 농축할 수 있는 승인을 워싱턴으로부터 얻으려 할 수 있다고 밝혔습니다. 이는 핵무장이 아닌 산업 및 환경적 목적을 위한 것이라고 설명했습니다.
한국은 양국 간 협정에 따라 미국의 동의 없이 핵무기 제조에 사용될 수 있는 사용후 핵연료를 재처리할 수 없습니다.
서울은 핵확산금지조약에도 서명했습니다.
이 대통령은 핵무장 아이디어를 거부했지만, 올해 정보기관장은 서울이 '잠재적 핵 능력'을 입증하기 위해 우라늄 농축 권리를 확보해야 한다고 주장했습니다.
기업 투자
한국은 정상들이 반도체, 배터리, 조선업과 같은 분야에서의 협력과 첨단 기술 및 핵심 광물과 같은 분야에서의 '경제 안보'에 대해서도 논의할 것이라고 밝혔습니다.
대통령 보좌관 김용범은 정상회담에서 발표될 투자에는 삼성전자의 텍사스 신규 반도체 공장, 현대자동차의 조지아 자동차 공장 등 기존에 발표된 프로젝트와 한화의 미국 조선소 확장 계획 등이 포함될 것이라고 말했습니다.
한 한국 신문은 서울이 1,500억 달러의 추가 투자를 제안할 것이라고 보도했는데, 이는 정부 자료에 따르면 2024년 미국의 외국인직접투자 대비 약 6배에 해당합니다.
한국 산업통상자원부 장관은 아직 결정된 바가 없다고 밝혔습니다.
정상들은 또한 무역 협정에 따라 합의된 대로 한국 자동차 수입에 대한 미국 관세를 25%에서 15%로 줄이는 시간표에 대해서도 논의할 가능성이 있습니다.
양국은 3,500억 달러 투자 기금의 세부 사항에 대해 다른 해석을 내놓고 있는 것으로 보이며, 서울은 쌀 시장을 개방하기로 합의했다는 미국의 주장을 부인했습니다.