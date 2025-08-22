조현 대한민국 외교부 장관은 양국 정상회담을 앞두고 이르면 금요일에 마코 루비오 미국 국무장관과 회담을 가질 예정이라고 연합뉴스가 보도했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 이재명 대한민국 대통령은 월요일 워싱턴에서 정상회담을 개최할 예정입니다.

한국 외교부는 이 보도에 대해 논평을 거부했습니다.

트럼프-이 대통령 첫 정상회담

트럼프 대통령은 지난달 양국이 무역 협정을 체결하여 미국의 관세를 위협했던 25%에서 15%로 낮춘 이후, 월요일 워싱턴에서 대한민국 대통령과 첫 정상회담을 가질 예정입니다.

무역 외에도, 수십 년간 이어져 온 군사 동맹의 재정의를 요구하는 미국의 압박이 주요 논의 주제가 될 가능성이 높습니다. 트럼프 대통령은 지난달 합의된 3,500억 달러 규모의 투자 패키지 외에도 추가적인 한국의 투자 계획이 발표될 것이라고 밝혔습니다.

논의될 주요 사안들은 다음과 같습니다.

방위비

트럼프 대통령은 핵무기를 보유한 북한을 억제하기 위해 약 28,500명의 미군이 한국에 주둔하고 있는 상황에서 아시아 동맹국이 미국의 군사력에 '무임승차'하고 있다고 비판한 바 있습니다.

작년 11월 트럼프 대통령이 당선되기 직전, 서울은 5년 계획에 따라 2026년 첫 해에 분담금을 8.3% 인상하여 1조 5,200억 원(10억 9천만 달러)으로 증액하기로 합의했습니다.

워싱턴은 또한 동맹국들이 방위비를 GDP의 5%까지 늘리기를 요구하고 있습니다. 한국은 올해 61조 2,500억 원, 즉 GDP의 2.3%를 할당한 후 현재 그 목표에 훨씬 못 미치고 있습니다.

'동맹 현대화'와 중국 억제

엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 한국이 북한 억제에 있어 더 큰 역할을 맡는 '롤 모델'이라고 평가하면서도 동맹을 '현대화'할 것을 촉구했습니다.

전문가들은 이번 정상회담에서 미군이 북한에 대응하는 데 초점을 맞춘 미군 역할을 대만 해협의 긴장을 관리하고 중국을 억제하는 방향으로 조정하는 방안에 대한 논의가 포함될 수 있다고 전했습니다.

이 대통령은 미국 동맹에 대한 전폭적인 지지를 선언하면서도 베이징과의 관계에서 균형 잡힌 접근 방식을 추구해왔기 때문에, 이는 서울에게 민감한 사안이 될 수 있습니다.

전문가들은 또한 미군에게 여러 임무를 부여하는 것이 북한의 공격을 억지하고 격퇴하는 주요 목표를 저해할 수 있다고 경고하고 있습니다.

조현 대한민국 외교부 장관은 대만해협 비상사태 시 미군 재배치를 허용할지에 대해 서울이 워싱턴과 논의 중이라는 보도를 부인했습니다.

북한

한국은 양국 정상이 한반도 비핵화 방안을 논의할 것이라고 밝혔습니다.