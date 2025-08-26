한국 고위 관계자는 월요일, 미국과 한국이 7월 무역 합의의 일환으로 합의된 3,500억 달러 규모의 투자 펀드의 운영 및 구조를 정의하는 비구속적 합의를 수립하기로 결정했다고 밝혔다.

서울은 지난달 워싱턴과 무역 합의를 통해 투자 공약을 약속하는 대가로 미국의 관세를 인하하기로 합의했지만, 수익 분배 방식을 포함하여 계획의 세부 사항을 해석하는 방법에 대한 이견이 나타났다.

김용범 대통령 정책 자문관은 월요일, 도널드 트럼프 미국 대통령과 이재명 한국 대통령 간의 정상 회담을 위해 워싱턴을 방문하는 동안 양측이 광범위한 조건으로 합의에 도달하는 데 진전을 보이고 있다고 말했다.

김 자문관은 이번 방문 기간 동안 하워드 러트닉 미국 상무장관과 별도로 2시간 동안 회의를 가졌다고 밝혔다.

김 자문관은 미국이 투자 계획을 감독하기 위해 가능한 한 빨리 양해 각서(MOU)에 합의하기를 희망한다고 말했다.

김 자문관은 "금융 패키지"가 핵심 광물, 배터리, 칩, 제약, 인공 지능 및 양자 컴퓨팅과 같은 전략 산업을 지원하는 데 사용될 것이라고 말했으며, 또한 최대 1,500억 달러가 조선업에 배정되었다고 거듭 강조했다.