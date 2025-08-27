한국이 공식적으로 학교 시간 동안 휴대전화와 스마트 기기의 사용을 금지하는 법안을 통과시켰습니다. 이는 이러한 규정을 법으로 제정한 몇 안 되는 국가 중 하나로 자리 잡게 되었습니다.

수요일에 163명의 의원 중 115명의 찬성으로 통과된 이 법안은 2026년 3월부터 시행될 예정입니다.

이 조치는 어린이와 청소년 사이에서 스마트폰 중독 문제를 해결하려는 세계적인 노력의 일환으로, 스마트폰 사용이 학업 성취도, 정신 건강, 사회적 발달에 미치는 부정적인 영향에 대한 증거가 증가하고 있는 가운데 이루어졌습니다.

프랑스와 핀란드는 주로 어린 학생들을 대상으로 부분적인 금지를 시행하고 있으며, 이탈리아, 네덜란드, 중국은 보다 포괄적인 제한을 도입했습니다.

호주 역시 빅토리아주와 뉴사우스웨일스주에서 모든 학년을 대상으로 학교 시간 동안 휴대전화 사용을 금지하는 정책을 도입하며 주 단위로 금지를 시행하고 있습니다.

관련 TRT Global - Restricting social media for Aussie teens? New limits on access explained

호주는 최근 십대들을 대상으로 한 소셜 미디어 사용 금지를 확대하기도 했습니다.

네덜란드 학교에서 휴대전화 금지가 학생들의 집중력을 향상시켰다는 연구 결과도 올해 7월에 발표되었습니다.

법안의 목적은 산만함과 과도한 사용을 줄이는 데 있다

여당과 야당 모두의 지지를 받은 이 법안은 교사들에게 수업 시간뿐만 아니라 학교 내 다른 장소에서도 휴대전화 사용을 제한할 수 있는 권한을 부여합니다.

장애 학생들이 보조 기술에 의존하는 경우나 긴급 상황, 교육 목적으로는 예외가 허용됩니다.

법안을 발의한 야당 의원 조정훈은 BBC와의 인터뷰에서 “스마트폰 중독이 학생들의 뇌 발달과 정서적 성장에 매우 해로운 영향을 미친다는 과학적, 의학적 증거가 많다”고 말했습니다.

그는 국제적인 선례가 늘어나고 있는 점이 동기 부여가 되었다고 덧붙였습니다.

2024년 정부 조사에 따르면, 10~19세 한국인의 약 43%가 스마트폰에 과도하게 의존하는 것으로 분류되었으며, 이는 전국 평균의 거의 두 배에 달합니다.

미국 기반의 퓨 리서치 센터에 따르면, 한국은 세계에서 가장 디지털화된 국가 중 하나로, 한국인의 99%가 인터넷을 사용하고 98%가 스마트폰을 소유하고 있습니다. 이는 2022년과 2023년에 조사된 27개국 중 가장 높은 비율입니다.

또한 10대의 3분의 1 이상이 소셜 미디어에서 시간을 관리하는 데 어려움을 겪고 있다고 보고했습니다.