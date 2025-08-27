한국이 공식적으로 학교 시간 동안 휴대전화와 스마트 기기의 사용을 금지하는 법안을 통과시켰습니다. 이는 이러한 규정을 법으로 제정한 몇 안 되는 국가 중 하나로 자리 잡게 되었습니다.
수요일에 163명의 의원 중 115명의 찬성으로 통과된 이 법안은 2026년 3월부터 시행될 예정입니다.
이 조치는 어린이와 청소년 사이에서 스마트폰 중독 문제를 해결하려는 세계적인 노력의 일환으로, 스마트폰 사용이 학업 성취도, 정신 건강, 사회적 발달에 미치는 부정적인 영향에 대한 증거가 증가하고 있는 가운데 이루어졌습니다.
프랑스와 핀란드는 주로 어린 학생들을 대상으로 부분적인 금지를 시행하고 있으며, 이탈리아, 네덜란드, 중국은 보다 포괄적인 제한을 도입했습니다.
호주 역시 빅토리아주와 뉴사우스웨일스주에서 모든 학년을 대상으로 학교 시간 동안 휴대전화 사용을 금지하는 정책을 도입하며 주 단위로 금지를 시행하고 있습니다.
호주는 최근 십대들을 대상으로 한 소셜 미디어 사용 금지를 확대하기도 했습니다.
네덜란드 학교에서 휴대전화 금지가 학생들의 집중력을 향상시켰다는 연구 결과도 올해 7월에 발표되었습니다.
법안의 목적은 산만함과 과도한 사용을 줄이는 데 있다
여당과 야당 모두의 지지를 받은 이 법안은 교사들에게 수업 시간뿐만 아니라 학교 내 다른 장소에서도 휴대전화 사용을 제한할 수 있는 권한을 부여합니다.
장애 학생들이 보조 기술에 의존하는 경우나 긴급 상황, 교육 목적으로는 예외가 허용됩니다.
법안을 발의한 야당 의원 조정훈은 BBC와의 인터뷰에서 “스마트폰 중독이 학생들의 뇌 발달과 정서적 성장에 매우 해로운 영향을 미친다는 과학적, 의학적 증거가 많다”고 말했습니다.
그는 국제적인 선례가 늘어나고 있는 점이 동기 부여가 되었다고 덧붙였습니다.
2024년 정부 조사에 따르면, 10~19세 한국인의 약 43%가 스마트폰에 과도하게 의존하는 것으로 분류되었으며, 이는 전국 평균의 거의 두 배에 달합니다.
미국 기반의 퓨 리서치 센터에 따르면, 한국은 세계에서 가장 디지털화된 국가 중 하나로, 한국인의 99%가 인터넷을 사용하고 98%가 스마트폰을 소유하고 있습니다. 이는 2022년과 2023년에 조사된 27개국 중 가장 높은 비율입니다.
또한 10대의 3분의 1 이상이 소셜 미디어에서 시간을 관리하는 데 어려움을 겪고 있다고 보고했습니다.
엇갈린 견해
법안을 지지하는 사람들, 특히 많은 학부모와 교사들은 이 규제가 필요하다고 주장합니다.
서울에 사는 14세 학생의 어머니 최은영 씨는 “학교에 가면 공부도 하고 친구도 사귀고 다양한 활동에 참여해야 하는데, 아이들이 그런 것들에 집중하지 못하고 있다”고 말했습니다.
그녀는 지속적인 화면 시간이 아이의 사회화 능력과 학습에 방해가 된다고 우려합니다.
김선 씨와 같은 일부 부모들은 사이버 괴롭힘에 대해서도 걱정하며, 아이들이 소셜 미디어 플랫폼에서 “상상도 못할 정도로 심한 욕설”을 주고받는다고 지적합니다.
교사들 사이에서도 의견이 갈립니다.
보수적인 한국교총은 이 법이 “수업 방해 문제를 해결할 수 있는 훨씬 더 강력한 법적 근거”를 제공한다고 환영했습니다.
이 단체가 인용한 내부 조사에 따르면, 교사의 약 70%가 학생들의 휴대전화 사용으로 인한 방해를 경험했으며, 일부는 기존 규제를 집행하는 과정에서 언어적 또는 신체적 공격을 받았다고 보고했습니다.
그러나 진보적인 전국교직원노동조합은 공식적인 입장을 밝히지 않았습니다.
일부 조합원들은 이 법이 학생들의 권리를 침해할 수 있으며, 학업 압박과 사회적 고립과 같은 더 깊은 문제를 간과한다고 믿고 있습니다.
비판적인 시각도 존재한다
모든 학생들이 수업 중 휴대전화 금지가 문제를 해결할 것이라고 확신하지는 않습니다.
법에 비판적인 18세 고등학생 서민준은 “단순히 휴대전화를 빼앗는 것보다, 학생들에게 휴대전화 없이 할 수 있는 일을 가르치는 것이 첫 번째 단계가 되어야 한다고 생각한다”고 말했습니다.
그는 수업 중 휴대전화 금지가 방과 후의 화면 시간을 줄이지 못할 것이라며, 기술을 책임감 있게 사용하는 방법에 대한 교육이 더 필요하다고 주장합니다.
또 다른 13세 학생은 과외와 숙제로 가득 찬 일정 때문에 휴대전화에 중독될 시간이 없다고 말했습니다.