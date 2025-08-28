2025년 8월 28일
한국은 6월 출생률이 사상 최고로 증가했다고 연합뉴스가 한국 통계청의 공식 자료를 인용하며 보도했다.
6월에 총 19,953명의 아기가 태어나 작년 같은 달보다 9.4% 증가했으며, 이는 관련 기관이 데이터를 집계하기 시작한 1981년 이후 6월 기준 가장 큰 폭의 연간 증가율이다.
6월은 또한 12개월 연속 성장세를 기록했지만, 월별 신생아 수는 3개월 만에 처음으로 20,000명 아래로 떨어졌다.
한국의 합계출산율은 6월에 0.70에서 0.76으로 상승했는데, 이는 주로 35–39세 여성의 출산 증가에 기인한다.
4월, 5월, 6월을 합산한 신생아 수는 전년 대비 7.3% 증가한 60,979명으로, 1981년 이후 2분기 기준 가장 높은 성장률을 기록했다.
2025년 상반기 동안 한국은 작년 동기 대비 7.4%의 출생 증가율을 기록하여 상반기 기준 사상 최고치를 기록했다.
출생률 증가에도 불구하고 한국의 총인구는 사망자 증가로 인해 계속 감소하고 있다.
6월에는 27,270명이 사망하여 전년 대비 1.5% 증가했으며, 이는 7,317명의 인구 감소로 이어졌다. 2분기에는 사망자 수가 0.7% 증가한 84,565명으로, 23,586명의 인구 감소를 초래했다.
출처:AA