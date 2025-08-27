아시아
4분 읽기
대한민국, 미국 조선업 부활에 큰 기대를 걸다
대한민국의 미국 프로젝트에 3,500억 달러를 투자하겠다는 약속에 따라 조선업은 가장 구체적인 투자 분야 중 하나로 부상했으며, 이 분야에 1,500억 달러가 할당되었다.
대한민국, 미국 조선업 부활에 큰 기대를 걸다
이재명 대통령은 한국의 한화 그룹이 소유한 조선소를 방문하여 투자 계획을 강조했다. / AP
2025년 8월 27일

이재명 대한민국 대통령은 첫 공식 미국 방문 기간 동안 "미국 조선업을 다시 위대하게 만들겠다"는 약속에 기댔다.

화요일, 이 대통령은 한국의 한화 그룹이 소유한 조선소를 방문하여 투자 계획을 강조했는데, 이는 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 위해 만난 다음 날이었다.

대한민국의 미국 프로젝트에 3,500억 달러를 투자하겠다는 약속에 따라 조선업은 가장 구체적인 투자 분야 중 하나로 부상했으며, 이 분야에 1,500억 달러가 할당되었다.

"트럼프 대통령에게 제안한 '미국 조선업을 다시 위대하게 만드는’ 프로젝트는 거대한 군함과 최첨단 선박을 건조하는 비전일 뿐만 아니라 사라진 꿈을 되살리는 거대한 비전이다"라고 이 대통령은 조선소 연설에서 밝혔다.

관련TRT Global - 한국, 3,500억 달러 규모의 미국 투자 조정을 위한 비구속적 합의 모색

작년에 해당 시설을 인수한 한화는 50억 달러를 투자하여 추가 도크 2개와 부두 3개를 설치하여 연간 생산량을 2척 미만에서 최대 20척으로 늘릴 계획이라고 화요일에 밝혔다.

추천

조시 샤피로 펜실베이니아 주지사는 조선소 시찰 후 기자들에게 공화당 대통령의 관세 정책이 한국 기업을 더욱 어렵게 만들고 미국 소비자들의 가격을 인상시키고 있다고 말했다.

샤피로는 “이 관세 분쟁은 피할 수도 있었다. 도널드 트럼프 대통령이 관세 부과라는 단추를 눌렀고, 그 결과 소비자 비용이 상승했다”고 말하며 “저희는 경제를 성장시키고 한국으로부터 모든 산업에 걸쳐 더 많은 투자를 유치하고자 한다”고 덧붙였다.

월요일 미국-한국 정상회담은 양국 간의 관세 협상에 대한 현재 진행 중인 세부 사항을 거의 해결하지 못했지만, 이 대통령은 한국의 자체 국방비를 늘리고 변화하는 지역 정치 상황에 대응하는 데 더 큰 역할을 하기로 합의했다고 이 대통령의 사무실은 밝혔다.

한국 고위 관계자는 월요일 양국이 7월 관세 협정의 일환으로 합의된 3,500억 달러 규모의 투자 펀드의 운영 및 구조를 정의하기 위한 구속력 없는 합의를 체결하기로 결정했다고 밝혔다.

관련TRT Global - 대한민국의 이 대통령과 트럼프 대통령, 워싱턴 회담에서 동맹 현대화 합의
출처:Reuters
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us