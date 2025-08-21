북한 김정은 국무위원장이 러시아와 함께 우크라이나 전쟁에 참전한 자국 군대의 지상 지휘관들을 치하했다고 목요일, 관영 매체가 보도했다.

김 위원장은 수요일, 조선인민군 해외 작전 부대 지휘관들이 표창식에 참석하기 위해 귀국하자 그들을 만났다고 조선중앙통신이 보도했다.

그는 해외에 파견된 북한 군대의 군사 활동에 대한 보고를 받고 "러시아 연방 쿠르스크 지역 해방 작전에 참가한 우리 군대 전투 부대를 승리로 이끈 그들의 공훈을 높이 평가했습니다."

"우리 군대는 지금 해야 할 일, 필요한 일을 하고 있습니다. 앞으로도 그렇게 할 것입니다."라고 그는 말했다.