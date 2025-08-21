김건희 대한민국 전 영부인의 구속 기간이 이번 달 말까지 10일 연장되었다고 검찰이 수요일에 밝혔다.

연합뉴스에 따르면, 민중기 특별검사팀은 법원이 김건희 여사의 구금 기간을 8월 31일까지 연장하기로 결정했다고 밝혔다.

김 여사는 지난주 8월 12일에 구속되었으며, 첫 구금 기간은 목요일에 만료될 예정이었다.

대한민국 형사소송법상에 따라 검사는 추가 연장이 허용되지 않으므로 연장된 구금 기간 내에 피고인을 기소해야 한다.

김 여사는 목요일에 특검팀에 의해 세 번째 심문을 받기 위해 소환되었다.

김건희 전 영부인이 지난달 남편인 윤석열 전 대통령이 구속된 데 이어 체포되었으며, 이는 대한민국 역사상 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 첫 사례다.