아시아
3분 읽기
특검, 김건희 대한민국 전 영부인 구속기간 이달 말까지 연장
김 여사는 지난주 8월 12일에 구속되었으며, 첫 구금 기간은 목요일에 만료될 예정이었다.
특검, 김건희 대한민국 전 영부인 구속기간 이달 말까지 연장
김건희 전 영부인이 지난달 남편인 윤석열 전 대통령이 구속된 데 이어 체포되었으며, 이는 대한민국 역사상 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 첫 사례다. / AP
2025년 8월 21일

김건희 대한민국 전 영부인의 구속 기간이 이번 달 말까지 10일 연장되었다고 검찰이 수요일에 밝혔다.

연합뉴스에 따르면, 민중기 특별검사팀은 법원이 김건희 여사의 구금 기간을 8월 31일까지 연장하기로 결정했다고 밝혔다.

김 여사는 지난주 8월 12일에 구속되었으며, 첫 구금 기간은 목요일에 만료될 예정이었다.

대한민국 형사소송법상에 따라 검사는 추가 연장이 허용되지 않으므로 연장된 구금 기간 내에 피고인을 기소해야 한다.

김 여사는 목요일에 특검팀에 의해 세 번째 심문을 받기 위해 소환되었다.

김건희 전 영부인이 지난달 남편인 윤석열 전 대통령이 구속된 데 이어 체포되었으며, 이는 대한민국 역사상 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 첫 사례다.

추천
관련TRT Global - 김건희, 대한민국 전 영부인 구속… 대한민국 최초 전직 대통령 부부 동시 구속

김 여사는 윤 대통령 재임 기간 동안 선거 개입, 뇌물 수수, 직권남용 등 여러 혐의로 기소되었다.

변호인 측은 이전에 김 여사에 대한 혐의를 부인하며, 김 여사가 받았다고 주장되는 일부 선물에 대한 뉴스 보도를 근거 없는 추측으로 일축했다.

김건희 전 영부인의 남편인 윤석열 전 대통령은 2024년 12월에 탄핵된 후 2025년 1월부터 구금 상태에 있었으며, 2024년 12월 3일 밤에 계엄령을 선포한 지 며칠 만에 탄핵되었다.

탄핵 사유로는 헌법 위반, 직권 남용, 그리고 국민의 신뢰를 저버린 행위 등이 거론되었다.

관련TRT Global - 한국 특검, 윤석열 전 대통령 체포영장 집행 실패
출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us