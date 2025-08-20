연합뉴스에 따르면, 이상민 전 행정안전부 장관이 직권남용 혐의와 윤석열 전 대통령의 단명 계엄령 시도에 관여한 혐의로 화요일에 기소되었다.

조은석 내란 특별검사팀은 이 전 장관이 12월 3일 윤 전 대통령의 실패한 계엄령 시도에 적극적인 역할을 했다고 밝혔다.

이 전 장관은 또한 윤 전 대통령이 계엄령을 선포하는 것을 막지 못하여 법령 시행을 용이하게 한 혐의도 받고 있다.

이 전 장관은 이달 초 내란, 직권남용 및 위증 혐의로 체포되었다.