2025년 8월 20일
연합뉴스에 따르면, 이상민 전 행정안전부 장관이 직권남용 혐의와 윤석열 전 대통령의 단명 계엄령 시도에 관여한 혐의로 화요일에 기소되었다.
조은석 내란 특별검사팀은 이 전 장관이 12월 3일 윤 전 대통령의 실패한 계엄령 시도에 적극적인 역할을 했다고 밝혔다.
이 전 장관은 또한 윤 전 대통령이 계엄령을 선포하는 것을 막지 못하여 법령 시행을 용이하게 한 혐의도 받고 있다.
이 전 장관은 이달 초 내란, 직권남용 및 위증 혐의로 체포되었다.
이달 초 내란, 직권 남용, 위증 혐의로 체포된 이 전 장관은 두 번째로 기소된 전 각료이다. 김용현 전 국방부 장관은 계엄령 실패와 관련된 혐의로 내란 혐의를 받고 있다.
화요일 오전에 한덕수 전 총리도 윤 전 대통령의 계엄령 시도 실패에 연루됐다는 의혹과 관련해 조사를 받기 위해 출두했다.
지난주 김건희 전 영부인도 체포되었으며, 윤 전 대통령 재임 기간 동안 선거 개입, 뇌물 수수, 직권남용 등 여러 혐의로 기소되었다.
출처:AA