유럽연합 집행위원회는 새로운 '유럽 안보 행동 프로그램(SAFE)'의 일환으로 €1,500억(약 1756억 달러) 규모의 국방 기금을 예비 배정했다고 발표했습니다. 이 프로그램은 유럽연합 내 국방 준비 태세를 강화하기 위해 설계되었습니다.

위원회에 따르면, 이 자금은 지원을 요청한 19개 회원국에 사전 배정 시스템에 따라 분배될 예정입니다. 최종 금액은 각국의 국방 프로젝트와 준비 수준에 따라 결정됩니다.

폴란드는 €437억으로 가장 큰 비중을 차지할 예정입니다. 그 뒤를 루마니아(€166.8억), 프랑스와 헝가리(각각 €162.1억), 이탈리아(€149억), 벨기에(€83.4억), 리투아니아(€63.7억), 포르투갈(€58.4억), 라트비아(€56.8억)가 잇습니다.

그 외 배정 금액으로는 불가리아(€32.6억), 에스토니아(€26.6억), 슬로바키아(€23.1억), 체코(€20.6억),/크로아티아(€17억), 그리스계 키프로스 행정부(€11.8억), 스페인과 핀란드(각각 €10억), 그리스(€7.87억), 덴마크(€4.67억)가 포함됩니다.