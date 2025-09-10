세계
3분 읽기
EU, 블록 안보 강화를 위해 1,756억 달러 규모의 국방 기금 배정
폴란드가 437억 유로로 가장 큰 비중을 차지했으며, 루마니아, 프랑스, 헝가리, 이탈리아가 그 뒤를 이었다.
EU, 블록 안보 강화를 위해 1,756억 달러 규모의 국방 기금 배정
폴란드는 €437억으로 가장 큰 비중을 차지할 예정이다. / AA
2025년 9월 10일

유럽연합 집행위원회는 새로운 '유럽 안보 행동 프로그램(SAFE)'의 일환으로 €1,500억(약 1756억 달러) 규모의 국방 기금을 예비 배정했다고 발표했습니다. 이 프로그램은 유럽연합 내 국방 준비 태세를 강화하기 위해 설계되었습니다.

위원회에 따르면, 이 자금은 지원을 요청한 19개 회원국에 사전 배정 시스템에 따라 분배될 예정입니다. 최종 금액은 각국의 국방 프로젝트와 준비 수준에 따라 결정됩니다.

폴란드는 €437억으로 가장 큰 비중을 차지할 예정입니다. 그 뒤를 루마니아(€166.8억), 프랑스와 헝가리(각각 €162.1억), 이탈리아(€149억), 벨기에(€83.4억), 리투아니아(€63.7억), 포르투갈(€58.4억), 라트비아(€56.8억)가 잇습니다.

관련TRT World - Washington to cut military aid for Europe: official

그 외 배정 금액으로는 불가리아(€32.6억), 에스토니아(€26.6억), 슬로바키아(€23.1억), 체코(€20.6억),/크로아티아(€17억), 그리스계 키프로스 행정부(€11.8억), 스페인과 핀란드(각각 €10억), 그리스(€7.87억), 덴마크(€4.67억)가 포함됩니다.

추천

EU 지도자들이 5월에 채택한 SAFE는 긴급 국방 조달을 가속화하기 위해 경쟁력 있는 장기 대출을 제공할 것입니다.

이는 유럽연합 집행위원회의 'ReArm Europe Plan/Readiness 2030'의 일부로, €8,000억 이상의 국방 지출을 동원하는 것을 목표로 하고 있습니다.

이 대출은 EU 회원국에만 제공되지만, 우크라이나와 EEA-EFTA 국가들도 이 계획에 따라 공동 조달에 참여할 수 있는 자격이 주어질 예정입니다.

관련TRT World - US backing of Israel undermines EU leverage to stop Gaza war: Kallas
출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us