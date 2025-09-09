2025년 9월 9일
우크라이나는 화요일, 동부 도네츠크 지역의 한 마을에서 발생한 러시아 공습으로 최소 21명이 사망했다고 발표했습니다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국 소셜 미디어 회사 X에 올린 성명에서, "도네츠크 지역 야로바 농촌 정착지에 대한 러시아의 잔혹한 공습이 있었다"고 밝혔습니다.
젤렌스키 대통령은 공습이 "연금이 지급되던 바로 그 순간에" 발생했다고 전했습니다.
"이러한 러시아의 공습은 세계의 적절한 대응 없이 지나쳐서는 안 됩니다. 미국의 대응이 필요합니다. 유럽의 대응이 필요합니다. G20의 대응이 필요합니다. 러시아가 죽음을 가져오는 것을 멈추게 하기 위해 강력한 행동이 필요합니다,"라고 그는 덧붙였습니다.
공습 이후 상황
도네츠크 주지사 바딤 필라슈킨은 텔레그램에 최소 21명이 사망했으며 "그만큼 많은 사람들" 부상을 입었다고 썼습니다.
그는 긴급 구조대가 현재 현장에서 피해를 입은 사람들을 돕고 있으며 공습의 정확한 결과를 파악하고 있다고 덧붙였습니다.
우크라이나 당국은 추가적인 세부 사항을 제공하지 않았으며, 러시아 당국은 즉각적인 논평을 내놓지 않았습니다.
야로바는 도네츠크에서 진행 중인 러시아-우크라이나 전쟁의 주요 전선인 리만 시에서 북서쪽으로 약 14킬로미터(8.6마일) 떨어진 곳에 위치해 있습니다.
또한, 2014년 모스크바가 도네츠크 시를 장악한 이후 동부 우크라이나 지역의 임시 행정 중심지로 지정된 크라마토르스크 근처 슬로비안스크 시에서 북쪽으로 약 23킬로미터(14마일) 떨어져 있습니다.
출처:AA