우크라이나는 화요일, 동부 도네츠크 지역의 한 마을에서 발생한 러시아 공습으로 최소 21명이 사망했다고 발표했습니다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미국 소셜 미디어 회사 X에 올린 성명에서, "도네츠크 지역 야로바 농촌 정착지에 대한 러시아의 잔혹한 공습이 있었다"고 밝혔습니다.

젤렌스키 대통령은 공습이 "연금이 지급되던 바로 그 순간에" 발생했다고 전했습니다.

"이러한 러시아의 공습은 세계의 적절한 대응 없이 지나쳐서는 안 됩니다. 미국의 대응이 필요합니다. 유럽의 대응이 필요합니다. G20의 대응이 필요합니다. 러시아가 죽음을 가져오는 것을 멈추게 하기 위해 강력한 행동이 필요합니다,"라고 그는 덧붙였습니다.

관련 TRT World - How Russia’s biggest air attack on Ukraine impacts the future of peace talks

공습 이후 상황