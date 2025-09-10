키어 스타머 영국 총리는 화요일 런던에서 열린 우크라이나 국방 연락 그룹(UDCG) 회의에 이어 다우닝가에서 마크 뤼터 나토 사무총장을 접견했습니다.

다우닝가에 따르면, 양국 정상은 도하 상황에 대해서도 논의했으며, 스타머 총리는 최근 이스라엘의 공격을 규탄하며 지역 내 추가적인 긴장 고조를 피하는 것이 중요하다고 강조했습니다.

우크라이나와 관련하여, 두 정상은 최전선 상황을 검토하며 키이우에 필요한 군사력을 제공해야 할 필요성을 강조했습니다.

뤼터 사무총장은 이날 초기에 열린 UDCG 회의에서 논의된 내용을 스타머 총리에게 브리핑했으며, 동맹국들이 '의지의 연합'을 포함한 지원을 강화하기 위한 노력을 재확인했다고 전했습니다. 두 정상은 미국의 기여가 연합 계획에 통합된 것을 환영했습니다.