포르투갈 수도 리스본에서 발생한 전차 탈선 사고로 한국 국적자 2명이 사망하고 1명이 중환자실에서 치료 중이라고 한국 외교부가 공식 발표했다.

이 사고는 지난 9월 3일, 리스본 시내 중심부를 운행하던 유명 관광용 케이블 전차(푸니쿨라)가 궤도를 이탈하며 발생했다.

사고 당시 전차는 가파른 경사 구간을 지나고 있었으며, 정확한 원인은 아직 규명되지 않았다.

외교부는 성명을 통해 “현지 우리 공관이 포르투갈 당국과 긴밀히 협력하고 있으며, 부상자 치료 및 유족 지원 등 필요한 영사 조치를 제공하고 있다”고 밝혔다.

조현 외교부 장관이 소셜미디어 X를 통해 “포르투갈 푸니쿨라 탈선 사고 소식을 안타깝게 접했다. 피해를 입으신 모든 분들께 깊은 위로를 전하며, 하루빨리 안전과 평안을 되찾으시길 기원한다.”고 말했다.