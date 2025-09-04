시리아 수도 다마스쿠스의 메제 지역에서 폭발이 발생했다고 시리아 내무부가 발표했습니다.

수요일 성명에서 다마스쿠스 내부 보안 책임자인 오사마 카이르 아트케는 이번 폭발이 보안 요원을 겨냥한 폭발 장치로 인해 발생했다고 밝혔습니다.

아트케는 "우리 부대는 즉각 대응하여 현장을 봉쇄했습니다,"라고 말했습니다.

"이번 테러 행위의 배후를 밝히기 위해 조사가 시작되었습니다."

내무부에 따르면 부상자는 보고되지 않았습니다.