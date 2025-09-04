2025년 9월 4일
시리아 수도 다마스쿠스의 메제 지역에서 폭발이 발생했다고 시리아 내무부가 발표했습니다.
수요일 성명에서 다마스쿠스 내부 보안 책임자인 오사마 카이르 아트케는 이번 폭발이 보안 요원을 겨냥한 폭발 장치로 인해 발생했다고 밝혔습니다.
아트케는 "우리 부대는 즉각 대응하여 현장을 봉쇄했습니다,"라고 말했습니다.
"이번 테러 행위의 배후를 밝히기 위해 조사가 시작되었습니다."
내무부에 따르면 부상자는 보고되지 않았습니다.
시리아 아랍 뉴스 공식 통신사(SANA)도 이번 사건에 대한 조사가 진행 중이라고 확인했습니다.
이번 폭발은 2024년 12월 8일 바샤르 알 아사드 대통령이 수십 년간의 권력 끝에 축출된 이후 시리아 당국이 안정성을 유지하기 위해 노력을 강화하는 가운데 발생했습니다.
아사드의 축출은 정치적 지형을 재편했으며, 과도 정부는 보안을 회복하고 기관을 재건하는 데 있어 점점 더 많은 도전에 직면하고 있습니다.
내무부 관계자들은 수요일 사건에 대한 조사가 무장 단체나 극단주의 네트워크의 잔당이 연루되었는지 여부를 조사할 것이라고 밝혔습니다.
어떤 단체도 즉각적으로 책임을 주장하지 않았습니다.
출처:AA