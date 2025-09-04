세계
3분 읽기
시리아 내무부, 다마스쿠스 인근에서 폭발 발생했다고 발표
당국은 메제에서 보안 요원을 표적으로 삼았다고 밝혔으며, 이들이 '테러 행위'라고 부르는 것에 대한 조사가 시작되었다.
시리아 내무부, 다마스쿠스 인근에서 폭발 발생했다고 발표
시리아 보안군이 시리아 다마스쿠스 중심부 메제 지역의 폭발물 장치 현장을 조사하고 있다 / AA
2025년 9월 4일

시리아 수도 다마스쿠스의 메제 지역에서 폭발이 발생했다고 시리아 내무부가 발표했습니다.

수요일 성명에서 다마스쿠스 내부 보안 책임자인 오사마 카이르 아트케는 이번 폭발이 보안 요원을 겨냥한 폭발 장치로 인해 발생했다고 밝혔습니다.

아트케는 "우리 부대는 즉각 대응하여 현장을 봉쇄했습니다,"라고 말했습니다.

"이번 테러 행위의 배후를 밝히기 위해 조사가 시작되었습니다."

내무부에 따르면 부상자는 보고되지 않았습니다.

추천

시리아 아랍 뉴스 공식 통신사(SANA)도 이번 사건에 대한 조사가 진행 중이라고 확인했습니다.

이번 폭발은 2024년 12월 8일 바샤르 알 아사드 대통령이 수십 년간의 권력 끝에 축출된 이후 시리아 당국이 안정성을 유지하기 위해 노력을 강화하는 가운데 발생했습니다.

아사드의 축출은 정치적 지형을 재편했으며, 과도 정부는 보안을 회복하고 기관을 재건하는 데 있어 점점 더 많은 도전에 직면하고 있습니다.

내무부 관계자들은 수요일 사건에 대한 조사가 무장 단체나 극단주의 네트워크의 잔당이 연루되었는지 여부를 조사할 것이라고 밝혔습니다.

어떤 단체도 즉각적으로 책임을 주장하지 않았습니다.

출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us