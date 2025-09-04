2025년 9월 4일
목요일, 구글 서비스가 전 세계적으로 발생한 장애 이후 복구되었습니다. 이번 장애로 인해 유튜브, 지메일, 지도 등 여러 플랫폼에서 수백만 명의 사용자가 영향을 받았습니다.
모니터링 사이트인 다운디텍터에 따르면, 현지 시간 오후 4시(0700 GMT)경부터 장애 신고가 급증했으며, 사용자들은 크롬과 구글 번역을 포함한 여러 구글 서비스에 접속하는 데 어려움을 겪었습니다.
이번 장애는 약 한 시간 동안 지속되었으며, GMT 기준 오전 8시경부터 점차 해소되었습니다.
튀르키예의 오메르 파티 사얀 교통 및 인프라부 차관은 이번 장애를 확인하며, 튀르키예와 유럽 대부분 지역이 영향을 받았다고 밝혔습니다.
사얀 차관은 “구글, 안드로이드 및 관련 서비스가 튀르키예와 유럽 전역에서 장애를 겪고 있습니다,”라고 말했습니다.
“우리 국가 사이버 사고 대응 센터는 이번 장애의 원인에 대한 기술 보고서를 구글에 요청했습니다. 우리는 상황을 면밀히 모니터링하고 있습니다,”라고 덧붙였습니다.
구글은 아직 이번 장애의 원인에 대해 공식적인 입장을 밝히지 않았습니다.
“GMT 기준 오전 7시 10분부터 신고가 급증하기 시작했으며, 약 한 시간 동안 지속되었습니다. 장애 발생 중 튀르키예, 불가리아, 그리스, 조지아, 크로아티아, 세르비아, 아르메니아, 루마니아, 네덜란드, 독일 및 38개국에서 신고가 접수되었습니다,”라고 장애 추적 웹사이트 아웃에이지 리포트는 전했습니다.
일부 사용자들은 이번 장애 동안 스포티파이 접속에도 문제가 있었다고 보고했습니다.
