목요일, 구글 서비스가 전 세계적으로 발생한 장애 이후 복구되었습니다. 이번 장애로 인해 유튜브, 지메일, 지도 등 여러 플랫폼에서 수백만 명의 사용자가 영향을 받았습니다.

모니터링 사이트인 다운디텍터에 따르면, 현지 시간 오후 4시(0700 GMT)경부터 장애 신고가 급증했으며, 사용자들은 크롬과 구글 번역을 포함한 여러 구글 서비스에 접속하는 데 어려움을 겪었습니다.

이번 장애는 약 한 시간 동안 지속되었으며, GMT 기준 오전 8시경부터 점차 해소되었습니다.

튀르키예의 오메르 파티 사얀 교통 및 인프라부 차관은 이번 장애를 확인하며, 튀르키예와 유럽 대부분 지역이 영향을 받았다고 밝혔습니다.

사얀 차관은 “구글, 안드로이드 및 관련 서비스가 튀르키예와 유럽 전역에서 장애를 겪고 있습니다,”라고 말했습니다.