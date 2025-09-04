나이지리아 중북부 니제르주에서 100명 이상의 승객을 태운 배가 전복되어 최소 60명이 사망했다고 현지 관리들이 밝혔습니다.

이 배는 화요일 아침 말라레 지역의 퉁간 술레에서 출발해 두가 마을로 조문을 가던 중, 보르구 지방 정부 지역의 가우사와 공동체 근처에서 물속에 잠긴 나무 그루터기에 부딪혔습니다.

보르구 지역 의회 의장인 압둘라히 바바 아라는 수요일 로이터 통신에 "배 사고로 인한 사망자 수가 60명으로 늘어났습니다."라고 말했습니다.

"10명은 심각한 상태로 발견되었으며, 여전히 많은 사람들이 실종 상태입니다."

사고는 현지 시간으로 오전 11시(그리니치 표준시 10시)경에 발생했습니다.

샤구미 지역의 사두 이누와 무함마드 지역장은 사고 직후 현장에 도착했다고 전했습니다.

"배에는 100명 이상의 사람들이 타고 있었습니다. 우리는 강에서 31구의 시신을 수습할 수 있었습니다. 배도 회수되어 제거되었습니다."라고 그는 말하며, 희생자 대부분이 여성과 어린이였다고 덧붙였습니다.