나이지리아에서 발생한 배 사고로 최소 60명 사망 — 관계자들
니제르주에서 100명 이상의 승객을 태운 선박이 물에 잠긴 나무 그루터기에 부딪혀 전복되었다.
나이지리아 아파킨 해안 지역 사회에서 어부들이 해일의 영향을 받아 해안선에서 배를 이동시키려고 시도하고 있다. / Reuters
2025년 9월 4일

나이지리아 중북부 니제르주에서 100명 이상의 승객을 태운 배가 전복되어 최소 60명이 사망했다고 현지 관리들이 밝혔습니다.

이 배는 화요일 아침 말라레 지역의 퉁간 술레에서 출발해 두가 마을로 조문을 가던 중, 보르구 지방 정부 지역의 가우사와 공동체 근처에서 물속에 잠긴 나무 그루터기에 부딪혔습니다.

보르구 지역 의회 의장인 압둘라히 바바 아라는 수요일 로이터 통신에 "배 사고로 인한 사망자 수가 60명으로 늘어났습니다."라고 말했습니다.

"10명은 심각한 상태로 발견되었으며, 여전히 많은 사람들이 실종 상태입니다."

사고는 현지 시간으로 오전 11시(그리니치 표준시 10시)경에 발생했습니다.

샤구미 지역의 사두 이누와 무함마드 지역장은 사고 직후 현장에 도착했다고 전했습니다.

"배에는 100명 이상의 사람들이 타고 있었습니다. 우리는 강에서 31구의 시신을 수습할 수 있었습니다. 배도 회수되어 제거되었습니다."라고 그는 말하며, 희생자 대부분이 여성과 어린이였다고 덧붙였습니다.

화요일에는 4명이 이슬람 의식에 따라 매장되었습니다.

니제르주 비상관리청(NSEMA)은 지역 잠수부와 비상 구조대가 구조 작업을 계속하고 있다고 밝혔습니다.

이 기관은 29명이 사망하고 50명이 구조되었으며, 2명이 여전히 실종 상태라고 확인했지만, 추가 시신이 발견됨에 따라 사망자 수가 증가하고 있다고 인정했습니다.

이 기관은 배가 과적 상태였으며 나무 그루터기에 부딪혀 전복되었다고 밝혔습니다.

나이지리아에서는 특히 우기 동안 안전 규정 미준수, 과적, 유지보수가 제대로 이루어지지 않은 선박 사용으로 인해 배 사고가 자주 발생합니다.

최근 몇 년간 내륙 수로에서 유사한 사고로 수백 명이 사망했습니다.

당국은 안전 규정 준수 여부와 운영자가 해당 지역의 수위 경고를 무시했는지 여부를 조사할 것이라고 밝혔습니다.

출처:TRT World & Agencies
