인도네시아 수도의 거리는 예언자 무함마드 탄생일 공휴일을 맞아 전국적인 시위가 일주일 넘게 이어진 후 금요일에 평온을 되찾았습니다. 일부 시위는 폭력적으로 변하기도 했습니다.

학생, 노동자, 인권 단체들이 주도한 이번 소요는 처음에는 국회의원들의 주택 수당에 대한 분노에서 촉발되었으나, 자카르타에서 열린 집회 도중 경찰 차량이 오토바이 택시 운전자를 치어 숨지게 한 후 격화되었습니다.

시위는 빠르게 다른 지역으로 확산되었습니다.

관련 TRT World - At least 10 killed in Indonesia protests: rights group

국회의원 특혜와 경찰 전술