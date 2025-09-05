세계
인도네시아, 국회의원 특혜 관련 일주일간의 치명적 시위 후 진정
휴먼라이츠워치는 보안군과의 충돌 및 기타 소요로 최소 10명이 사망했다고 보고했다. (사진: AA) / AA
2025년 9월 5일

인도네시아 수도의 거리는 예언자 무함마드 탄생일 공휴일을 맞아 전국적인 시위가 일주일 넘게 이어진 후 금요일에 평온을 되찾았습니다. 일부 시위는 폭력적으로 변하기도 했습니다.

학생, 노동자, 인권 단체들이 주도한 이번 소요는 처음에는 국회의원들의 주택 수당에 대한 분노에서 촉발되었으나, 자카르타에서 열린 집회 도중 경찰 차량이 오토바이 택시 운전자를 치어 숨지게 한 후 격화되었습니다.

시위는 빠르게 다른 지역으로 확산되었습니다.

국회의원 특혜와 경찰 전술

목요일, 학생 단체들은 국회의원들의 특혜와 시위대에 사용된 경찰 전술에 대한 불만을 제기하기 위해 각료들과 만났습니다. 주 초에는 국회의원들과도 대화를 나눴지만, 프라보워 수비안토 대통령과의 면담을 확보하려는 노력은 지금까지 실패했습니다.

인권 단체들은 시위로 인해 큰 피해가 발생했다고 주장합니다.

휴먼라이츠워치는 보안군과의 충돌 및 기타 소요로 최소 10명이 사망하고 1,000명 이상이부상했다고 보고했습니다.

당국은 전국적으로 3,000명 이상을 구금했으며, 인권 단체는 이를 대대적인 탄압으로 묘사했습니다.

정부는 논란이 된 주택 수당이나 보안군의 행동을 재검토할지 여부를 아직 발표하지 않았습니다. 공휴일이 끝난 후 평온이 유지될 수 있을지에 대한 의문이 남습니다.

출처:TRT World and Agencies
