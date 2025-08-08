2024년 일본 국적자의 인구가 90만 명 이상 감소하며 사상 최대 감소치를 기록했다고 공식 자료가 발표되었습니다. 일본은 지속적으로 낮은 출산율 문제를 해결하기 위해 고군분투하고 있습니다.

많은 선진국들이 낮은 출산율 문제로 어려움을 겪고 있지만, 일본의 경우 수년간 인구가 감소해 왔기 때문에 문제가 더욱 심각합니다.

이시바 시게루 총리는 이 상황을 '조용한 비상사태'라고 표현하며, 유연한 근무 시간과 무료 보육과 같은 가족 친화적인 정책을 통해 이 추세를 되돌리겠다고 약속했습니다.

작년 일본인 수는 90만 8,574명, 즉 0.75% 감소하여 1억 2,065만 명으로 줄어들었습니다.

이 감소는 16년 연속으로 이어진 것이며, 1968년 조사가 시작된 이래 가장 큰 감소폭이라고 내무부는 수요일에 밝혔습니다.

반면, 외국인 거주자 수는 2013년 기록이 시작된 이래 가장 높은 수준을 기록했습니다.

2025년 1월 1일 기준으로 일본 내 외국인 수는 367만 명으로, 전체 인구의 약 3%를 차지했습니다. 2025년 일본 전체 인구는 1억 2,430만 명 이상으로 집계되었습니다.

전국 인구는 2023년 대비 0.44% 감소했습니다.

최근 수치는 정부가 완강하게 낮은 출산율을 끌어올리기 위해 고군분투하는 가운데 나온 것입니다. 한편, 유권자들 사이에서는 인플레이션과 다른 우려 사항에 대한 불만이 '일본 우선'이라는 슬로건을 내건 새로운 야당의 부상을 촉발했습니다.

이 반이민 정당은 외국인이 일본 국적자보다 더 많은 복지 혜택을 누리고 있다는 허위 주장을 하고 있습니다.

외국인 노동자들은 고령화로 심화된 노동력 부족 문제를 해결하는 데 기여하고 있으며, 주로 제조업, 접객업, 소매업 분야에서 일자리를 갖고 있습니다.