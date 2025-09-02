수단 서부 다르푸르 지역에서 발생한 파괴적인 산사태로 인해 마을 하나가 완전히 사라졌으며, 이 지역을 통제하고 있는 반군 단체에 따르면 아프리카 국가의 최근 역사에서 가장 치명적인 자연재해 중 하나로 최소 1,000명이 사망했습니다.

이번 비극은 8월 말 며칠간의 폭우 이후, 일요일에 중앙 다르푸르의 마라 산맥에 위치한 타라신 마을에서 발생했다고 수단 해방운동군이 성명을 통해 전했습니다.

“초기 정보에 따르면 마을 주민 전원이 사망한 것으로 보이며, 이는 1,000명이 넘는 것으로 추정됩니다. 단 한 명만이 생존했습니다,”라고 성명은 밝혔습니다.

마을은 “완전히 초토화되었다”고 이 단체는 전하며, 유엔과 국제 구호 단체들에게 시신 수습을 위한 도움을 요청했습니다.