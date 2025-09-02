세계
3분 읽기
수단 다르푸르에서 발생한 파괴적인 산사태로 마을이 휩쓸려 1,000명 이상 사망
비극은 8월 말 폭우가 며칠 동안 쏟아진 후, 중앙 다르푸르 마라 산맥의 타라신 마을에서 일요일에 발생했다.
8월 27일 폭우가 쏟아진 후 수단 수도 하르툼의 주요 도로가 홍수로 침수되었다. / AFP
2025년 9월 2일

수단 서부 다르푸르 지역에서 발생한 파괴적인 산사태로 인해 마을 하나가 완전히 사라졌으며, 이 지역을 통제하고 있는 반군 단체에 따르면 아프리카 국가의 최근 역사에서 가장 치명적인 자연재해 중 하나로 최소 1,000명이 사망했습니다.

이번 비극은 8월 말 며칠간의 폭우 이후, 일요일에 중앙 다르푸르의 마라 산맥에 위치한 타라신 마을에서 발생했다고 수단 해방운동군이 성명을 통해 전했습니다.

“초기 정보에 따르면 마을 주민 전원이 사망한 것으로 보이며, 이는 1,000명이 넘는 것으로 추정됩니다. 단 한 명만이 생존했습니다,”라고 성명은 밝혔습니다.

마을은 “완전히 초토화되었다”고 이 단체는 전하며, 유엔과 국제 구호 단체들에게 시신 수습을 위한 도움을 요청했습니다.

추천

북다르푸르 주에서 수단군과 준군사 신속지원군(RSF) 간의 격렬한 전투를 피해 주민들은 음식과 약품이 부족한 마라 산맥 지역으로 피신했습니다.

2년간 이어진 내전으로 인해 수단 인구의 절반 이상이 심각한 기아 위기에 직면했으며, 수백만 명이 집을 떠나야 했습니다. 북다르푸르 주의 주도 알파시르는 공격을 받고 있습니다.

관련TRT World - Sudan reports 1,200 new cholera cases, 36 deaths within a week
출처:TRT World & Agencies
