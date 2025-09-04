세계
6분 읽기
좌절에도 불구하고 러시아와 우크라이나 간 평화 추진은 여전히 살아있다: 트럼프
러시아는 우크라이나 내 외국 군대 주둔을 거부하며 키이우의 안보 보장이 유럽에 위협이 된다고 경고했다.
트럼프는 러시아와 우크라이나 간의 분쟁에 대해 불만족스럽지만 평화 협정을 계속 추진할 것이라고 밝혔다. / AP
2025년 9월 4일

도널드 트럼프 미국 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간의 대면 회담 전망에 대한 불확실성이 커지고 있음에도 불구하고 러시아와 우크라이나 간의 평화 협정 추진에 계속 전념하고 있다고 밝혔다고 CBS 뉴스가 목요일에 보도했습니다.

트럼프 대통령은 수요일 CBS 뉴스와의 전화 인터뷰에서 “저는 그것을 지켜봐 왔고, 그것을 봐 왔고, 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령과 그것에 대해 이야기해 왔습니다”라고 말했습니다.

“무슨 일이 일어날 것입니다. 하지만 그들은 아직 준비가 되지 않았습니다. 하지만 무슨 일이 일어날 것입니다. 우리는 해낼 것입니다.”

트럼프 대통령은 수요일, 8월 알래스카에서 푸틴과의 정상회담이 돌파구를 마련하지 못한 이후, 며칠 내로 우크라이나 전쟁에 대해 회담을 가질 계획이라고 밝혔습니다.

백악관 관계자는 트럼프 대통령이 목요일 젤렌스키 대통령과 전화 통화를 할 예정이라고 밝혔습니다.

외무부 대변인 마리아 자하로바는 러시아 극동 지역에서 열린 경제 포럼에서 “러시아는 어떤 형태, 어떤 형식으로든 우크라이나에 대한 외세의 개입, 즉 근본적으로 용납할 수 없으며 모든 종류의 안보를 훼손하는 행위에 대해 논의하지 않을 것”이라고 밝혔습니다.

한편, 외무부 대변인 마리아 자하로바에 따르면, 러시아는 젤렌스키와의 유럽 회담을 앞두고 우크라이나에 외국 군대를 “어떤 형식으로든” 배치하는 것을 고려하지 않을 것이라고 선언하며 강경한 입장을 시사했습니다.

관련TRT World - Russia, US coordinate new talks as Ukraine rules out compromise

우크라이나의 안보 보장

추천

관련 성명에서 모스크바는 또한 유럽 동맹국들로부터의 안보 보장을 추진하는 키이우의 움직임을 지역 안정에 대한 위협으로 비판했습니다.

자하로바는 제안된 보장을 “테러의 발판”이자 “유럽 대륙에 대한 위험 보장”이라고 묘사했습니다.

푸틴 대통령은 수요일, 우크라이나 대통령이 모스크바에 온다면 젤렌스키와 만날 준비가 되어 있다고 밝혔지만, 그러한 회담은 철저히 준비되어야 하며 실질적인 결과를 가져와야 한다고 강조했습니다.

우크라이나 외무장관은 모스크바를 회담 장소로 제안한 것을 일축했습니다.

트럼프 대통령은 CBS 뉴스에 러시아와 우크라이나 간의 대학살에 대해 불만을 표했지만, 평화 협정을 위해 계속 추진할 것이라고 말했습니다.

“모든 것이 해결될 것이라고 생각합니다. 솔직히 러시아 문제는 제가 중단시킨 다른 문제들중에서 더 쉬운 편에 속할 것이라고 생각했지만, 다른 문제들보다 조금 더 어려운 것 같습니다”라고 그는 언급했습니다.

트럼프 대통령은 2022년 2월 러시아가 우크라이나에 대한 전면적인 군사 공세로 시작된 전투를 중단시키지 못한 것에 대해 좌절감을 느껴왔습니다. 그는 처음에 1월에 취임했을 때 이 갈등을 신속히 끝낼 수 있을 것이라고 예측했습니다.

출처:TRT World and Agencies
