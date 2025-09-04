도널드 트럼프 미국 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간의 대면 회담 전망에 대한 불확실성이 커지고 있음에도 불구하고 러시아와 우크라이나 간의 평화 협정 추진에 계속 전념하고 있다고 밝혔다고 CBS 뉴스가 목요일에 보도했습니다.

트럼프 대통령은 수요일 CBS 뉴스와의 전화 인터뷰에서 “저는 그것을 지켜봐 왔고, 그것을 봐 왔고, 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령과 그것에 대해 이야기해 왔습니다”라고 말했습니다.

“무슨 일이 일어날 것입니다. 하지만 그들은 아직 준비가 되지 않았습니다. 하지만 무슨 일이 일어날 것입니다. 우리는 해낼 것입니다.”

트럼프 대통령은 수요일, 8월 알래스카에서 푸틴과의 정상회담이 돌파구를 마련하지 못한 이후, 며칠 내로 우크라이나 전쟁에 대해 회담을 가질 계획이라고 밝혔습니다.

백악관 관계자는 트럼프 대통령이 목요일 젤렌스키 대통령과 전화 통화를 할 예정이라고 밝혔습니다.

외무부 대변인 마리아 자하로바는 러시아 극동 지역에서 열린 경제 포럼에서 “러시아는 어떤 형태, 어떤 형식으로든 우크라이나에 대한 외세의 개입, 즉 근본적으로 용납할 수 없으며 모든 종류의 안보를 훼손하는 행위에 대해 논의하지 않을 것”이라고 밝혔습니다.

한편, 외무부 대변인 마리아 자하로바에 따르면, 러시아는 젤렌스키와의 유럽 회담을 앞두고 우크라이나에 외국 군대를 “어떤 형식으로든” 배치하는 것을 고려하지 않을 것이라고 선언하며 강경한 입장을 시사했습니다.

우크라이나의 안보 보장