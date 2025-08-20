호주가 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 앤서니 앨버니지 호주 총리를 "이스라엘을 배신한 약한 정치인"이라고 칭한 것에 대해 반발했습니다. 양국 간 긴장이 고조되고 있습니다. 이는 최근 양국 간 긴장이 고조된 상황에서 나온 조치입니다.

토니 버크 내무부 장관은 이번 발언이 네타냐후가 "좌절한 지도자가 분노를 표출한 것"을 보여준다고 말했습니다.

"힘은 얼마나 많은 사람을 폭파시키거나 얼마나 많은 아이들을 굶주리게 할 수 있는지로 측정되지 않습니다,"라고 버크는 ABC에 말했습니다.

"그들이 취하고 있는 일부 행동을 통해 우리가 보아온 것은 이스라엘을 세계로부터 계속 고립시키고 있으며, 이는 그들의 이익에도 부합하지 않습니다."

이 발언은 캔버라가 지난주 프랑스, 캐나다, 영국에 이어 팔레스타인 국가를 인정하겠다고 발표한 이후 나왔습니다.

네타냐후는 격렬히 반응하며 앨버니지가 "호주의 유대인들을 버렸다"고 비난했습니다.

최근 며칠간 양국 관계가 급격히 악화되었습니다.

관련 TRT Global - 호주, 9월 유엔 총회에서 팔레스타인 국가 인정할 것 — 앨버니지

비자 취소