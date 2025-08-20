호주가 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 앤서니 앨버니지 호주 총리를 "이스라엘을 배신한 약한 정치인"이라고 칭한 것에 대해 반발했습니다. 양국 간 긴장이 고조되고 있습니다. 이는 최근 양국 간 긴장이 고조된 상황에서 나온 조치입니다.
토니 버크 내무부 장관은 이번 발언이 네타냐후가 "좌절한 지도자가 분노를 표출한 것"을 보여준다고 말했습니다.
"힘은 얼마나 많은 사람을 폭파시키거나 얼마나 많은 아이들을 굶주리게 할 수 있는지로 측정되지 않습니다,"라고 버크는 ABC에 말했습니다.
"그들이 취하고 있는 일부 행동을 통해 우리가 보아온 것은 이스라엘을 세계로부터 계속 고립시키고 있으며, 이는 그들의 이익에도 부합하지 않습니다."
이 발언은 캔버라가 지난주 프랑스, 캐나다, 영국에 이어 팔레스타인 국가를 인정하겠다고 발표한 이후 나왔습니다.
네타냐후는 격렬히 반응하며 앨버니지가 "호주의 유대인들을 버렸다"고 비난했습니다.
최근 며칠간 양국 관계가 급격히 악화되었습니다.
비자 취소
월요일, 호주는 극우 이스라엘 정치인 심카 로트만의 비자를 취소하며 그의 계획된 순방이 "분열을 초래할 것"이라고 밝혔습니다.
이스라엘은 화요일, 팔레스타인 자치정부에 파견된 호주 외교관들의 비자를 취소하는 것으로 대응했습니다.
네타냐후는 X에 심야 게시글을 올리며 갈등에 불을 지폈습니다. "역사는 앨버니지가 어떤 사람인지 기억할 것입니다: 이스라엘을 배신하고 호주의 유대인들을 버린 약한 정치인."
호주는 오랫동안 이스라엘의 가까운 친구로 여겨졌으며, 멜버른은 한때 이스라엘 외부에서 인구 대비 가장 많은 홀로코스트 생존자들이 거주하던 곳이었습니다.
그러나 가자에서의 집단학살은 관계를 재편했습니다.
지난주 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리는 네타냐후가 "이성을 잃었다"고 말하며, 이스라엘이 국제적으로 점점 더 고립되고 있다고 언급했습니다.
뉴질랜드도 팔레스타인을 인정하는 방안을 고려하고 있다고 밝혔습니다.
호주와 이스라엘 간의 관계는 작년 말 시드니와 멜버른에서 발생한 반유대주의 공격으로 인해 이미 긴장 상태에 있었습니다.