TRT는 2023년 10월부터 계속되고 있는 이스라엘 군사 공격으로 인해 가자가 파괴된 규모를 보여주는 독점 항공 이미지를 공개했습니다.
기자 무자히트 아이데미르와 카메라맨 오스만 에켄은 요르단의 구호 물품 공수 중 가자를 촬영하며, 공중, 지상, 해상에서의 이스라엘 공격으로 인해 가자가 알아볼 수 없을 정도로 파괴된 모습을 기록했습니다. 이 공격으로 인해 수만 명이 사망하고, 전체 지역이 잔해로 변했습니다.
현지 보건 당국의 자료에 따르면, 2023년 10월 7일 이후 이스라엘의 공습으로 최소 61,776명의 팔레스타인인이 사망하고, 154,906명이 부상을 입었습니다. 무너진 건물 아래에 여전히 수천 명이 매몰되어 있을 것으로 추정됩니다.
몇 달간 지속된 봉쇄로 인해 식량, 물, 의약품 등 필수품의 반입이 심각하게 제한되면서 인도적 피해가 더욱 악화되었습니다.
구호 단체들은 기아와 같은 상황을 경고하며, 지금까지 최소 239명이 굶주림으로 사망했다고 보고했습니다. 이 중 최소 106명은 어린이였습니다. 지난 24시간 동안에도 다섯 명이 굶주림으로 사망했으며, 이 중 네 명은 어린이였습니다.
유엔과 인도주의 단체들에 따르면, 가자의 기반 시설의 88%가 파괴되었습니다.
가자의 230만 주민 중 대다수인 약 200만 명이 강제 이주를 당했으며, 이들 중 많은 사람들이 여러 차례 이주를 겪었습니다.
이주한 가족들은 과밀한 학교나 임시 텐트에서 생활하고 있으며, 위생 상태는 열악하고 깨끗한 물이 부족하며 질병이 빠르게 확산되고 있습니다.
이스라엘군은 구호 물품 배포 지점과 임시 대피소를 공격했다는 비난을 받고 있습니다. 팔레스타인 당국에 따르면, 5월 말 이후 이러한 공격으로 최소 1,881명이 사망하고 약 13,900명이 부상을 입었습니다.
인권 단체들과 유엔 기관들은 기아와 박탈을 전쟁 무기로 사용하는 것은 국제법에 의해 금지되어 있다고 여러 차례 밝혔습니다.
이들은 현재 가자의 상황이 전면적인 인도주의적 재앙으로 치닫고 있다고 경고하고 있습니다.