TRT는 2023년 10월부터 계속되고 있는 이스라엘 군사 공격으로 인해 가자가 파괴된 규모를 보여주는 독점 항공 이미지를 공개했습니다.

기자 무자히트 아이데미르와 카메라맨 오스만 에켄은 요르단의 구호 물품 공수 중 가자를 촬영하며, 공중, 지상, 해상에서의 이스라엘 공격으로 인해 가자가 알아볼 수 없을 정도로 파괴된 모습을 기록했습니다. 이 공격으로 인해 수만 명이 사망하고, 전체 지역이 잔해로 변했습니다.

현지 보건 당국의 자료에 따르면, 2023년 10월 7일 이후 이스라엘의 공습으로 최소 61,776명의 팔레스타인인이 사망하고, 154,906명이 부상을 입었습니다. 무너진 건물 아래에 여전히 수천 명이 매몰되어 있을 것으로 추정됩니다.

몇 달간 지속된 봉쇄로 인해 식량, 물, 의약품 등 필수품의 반입이 심각하게 제한되면서 인도적 피해가 더욱 악화되었습니다.

구호 단체들은 기아와 같은 상황을 경고하며, 지금까지 최소 239명이 굶주림으로 사망했다고 보고했습니다. 이 중 최소 106명은 어린이였습니다. 지난 24시간 동안에도 다섯 명이 굶주림으로 사망했으며, 이 중 네 명은 어린이였습니다.

유엔과 인도주의 단체들에 따르면, 가자의 기반 시설의 88%가 파괴되었습니다.