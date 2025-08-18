2025년 8월 18일
호주 정부는 월요일, 극우 이스라엘 정치인의 비자를 취소하며 예정된 강연 투어를 중단시켰다. 이에 대해 행사 주최 측은 이를 "악의적인 반유대주의"라고 비판했다.
이스라엘 베냐민 네타냐후 총리의 연립 정부에 속한 심카 로트만 의원은 호주 유대인 협회가 주최한 행사에서 연설할 예정이었다.
그러나 토니 버크 호주 내무부 장관은 호주가 "분열을 조장하는" 사람들의 입국을 허용하지 않을 것이라고 밝혔다.
"만약 당신이 호주에 와서 증오와 분열의 메시지를 퍼뜨리려 한다면, 우리는 당신을 원하지 않습니다,"라고 그는 말했다. "호주는 모두가 안전하고 안심할 수 있는 나라가 될 것이다."
비자 취소의 자동 조건으로 인해 로트만 의원은 향후 3년간 호주를 방문할 수 없게 되었다.
호주 유대인 협회 로버트 그레고리 최고경영자는 로트만 의원의 방문 목적이 "반유대주의의 물결에 직면한 호주 유대인 공동체와 연대감을 보여주는 것"이라고 밝혔다.
"이번 방문은 중동의 현재 상황과는 전혀 관련이 없었습니다,"라고 그는 소셜 미디어에 게시했다.
그레고리는 로트만 의원의 비자 취소를 "악의적인 반유대주의적 조치"라고 비난하며, 호주 정부가 유대인 공동체와 이스라엘을 "집요하게 겨냥하고 있다"고 주장했다.
