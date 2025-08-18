호주 정부는 월요일, 극우 이스라엘 정치인의 비자를 취소하며 예정된 강연 투어를 중단시켰다. 이에 대해 행사 주최 측은 이를 "악의적인 반유대주의"라고 비판했다.

이스라엘 베냐민 네타냐후 총리의 연립 정부에 속한 심카 로트만 의원은 호주 유대인 협회가 주최한 행사에서 연설할 예정이었다.

그러나 토니 버크 호주 내무부 장관은 호주가 "분열을 조장하는" 사람들의 입국을 허용하지 않을 것이라고 밝혔다.

"만약 당신이 호주에 와서 증오와 분열의 메시지를 퍼뜨리려 한다면, 우리는 당신을 원하지 않습니다,"라고 그는 말했다. "호주는 모두가 안전하고 안심할 수 있는 나라가 될 것이다."