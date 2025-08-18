가자 전쟁
3분 읽기
"우리는 당신을 원하지 않습니다": 호주, 극우 이스라엘 정치인의 비자 취소
호주가 "분열을 조장하는" 사람들의 입국을 허용하지 않을 것이라고 내무부 장관이 말했다.
"우리는 당신을 원하지 않습니다": 호주, 극우 이스라엘 정치인의 비자 취소
(파일) 네타냐후 연립 정부에 속한 심카 로트만 의원이 이스라엘 극우 장관 이타마르 벤-그비르와 대화하는 모습. / Reuters
2025년 8월 18일

호주 정부는 월요일, 극우 이스라엘 정치인의 비자를 취소하며 예정된 강연 투어를 중단시켰다. 이에 대해 행사 주최 측은 이를 "악의적인 반유대주의"라고 비판했다.

이스라엘 베냐민 네타냐후 총리의 연립 정부에 속한 심카 로트만 의원은 호주 유대인 협회가 주최한 행사에서 연설할 예정이었다.

그러나 토니 버크 호주 내무부 장관은 호주가 "분열을 조장하는" 사람들의 입국을 허용하지 않을 것이라고 밝혔다.

"만약 당신이 호주에 와서 증오와 분열의 메시지를 퍼뜨리려 한다면, 우리는 당신을 원하지 않습니다,"라고 그는 말했다. "호주는 모두가 안전하고 안심할 수 있는 나라가 될 것이다."

관련TRT Global - Australia will recognise Palestine at UN General Assembly in September — Albanese
추천

비자 취소의 자동 조건으로 인해 로트만 의원은 향후 3년간 호주를 방문할 수 없게 되었다.

호주 유대인 협회 로버트 그레고리 최고경영자는 로트만 의원의 방문 목적이 "반유대주의의 물결에 직면한 호주 유대인 공동체와 연대감을 보여주는 것"이라고 밝혔다.

"이번 방문은 중동의 현재 상황과는 전혀 관련이 없었습니다,"라고 그는 소셜 미디어에 게시했다.

그레고리는 로트만 의원의 비자 취소를 "악의적인 반유대주의적 조치"라고 비난하며, 호주 정부가 유대인 공동체와 이스라엘을 "집요하게 겨냥하고 있다"고 주장했다.

관련TRT Global - Australia's Albanese slams Netanyahu's 'no starvation' claim amid worsening Gaza famine
출처:AFP
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us